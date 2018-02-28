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В Удмуртии за неделю ОРВИ заболели почти 14 тыс человек

12:20, 28 февраля, 2018
Георгий Поветкин
12:20, 28 февраля, 2018
Георгий Поветкин
384
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#заболевание
Фото: pixabay.com
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Это выше эпидпорога на 3,4 процента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю ОРВИ заболели почти 14 тыс человек. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, это выше эпидемического порога на 3,4 %.

«За обозначенный период ОРВИ заболело 13746 жителей республики, в том числе детей до 14 лет – 9828 человек», - говорится в сообщении управления.

В Ижевске на 8 неделе за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 6831 человек (4694 – дети до 14 лет). Причем недельный уровень заболеваемости по ОРВИ регистрировался выше эпидемического порога на 11%.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

12:20, 28 февраля, 2018
Георгий Поветкин
384
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#заболевание

 

 

 

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