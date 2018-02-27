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Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

18:00, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
267
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#бюджет\n#общество\n#Ижевск\n#алкоголь\n#паводок\n#Удмуртия\n#новости\n#заболевание\n#мыши\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей «Сусанина» за минувший день.

Ижевск. Удмуртия. Февраль провожает жителей Удмуртии морозной, снежной погодой и интересными новостями. Например, сегодня мы узнали, что такое долболёд и когда ижевчанам ждать весеннего паводка.

Удмуртия в минуту: паводок и "долболёд"

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Изменения в бюджете Удмуртии

В Удмуртии на 3,5 млрд рублей увеличили доходную часть бюджета. Такие изменения в главный финансовый документ республики внесли на сессии Госсовета во вторник, 27 февраля. Дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы.

Паводок в Ижевске

Весенний паводок в Ижевске начнется в апреле, а его пик придется на вторую половину месяца. Как отмечают власти города, на сегодняшний день ситуация опасений у специалистов не вызывает. Уровень снежного покрова составляет 36 см, что на 11 см ниже нормы

Поддельный алкоголь

В Ижевске изъяли более 6 тыс. бутылок алкоголя с признаками подделки. Правоохранителям удалось установить и задержать владельца контрафактной продукции. Им оказался 45-летний ижевчанин.

«Мышиная лихорадка»

В Удмуртии в несколько раз выросла заболеваемость «мышиной лихорадкой». Специалисты связывают это с увеличением количества мелких грызунов. Только в январе этого года зарегистрировано 112 случаев заболевания. 

Долболёд

Ученики школы №27 в Ижевске изобрели «Долболёд». Чудо-машина предназначена для того, чтобы облегчить работу дворников при уборке льда. Себестоимость механизма — 6 тыс. рублей, работает он на 76-м бензине

 

18:00, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
267
0
#бюджет\n#общество\n#Ижевск\n#алкоголь\n#паводок\n#Удмуртия\n#новости\n#заболевание\n#мыши\n#Картина дня

 

 

 

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