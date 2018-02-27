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Усиление ветра в Удмуртии, паводок в Ижевске и самый продаваемый музыкант года: что произошло минувшей ночью

08:00, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
649
0
#общество\n#Ижевск\n#паводок\n#санкции\n#Удмуртия\n#новости\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#Картина дня
Фото: pixabay.com
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Второй рабочий день недели встречает нас ветром и метелью, но это, к сожалению, не повод подольше поспать или вовсе не ходить на работу. Поэтому «Сусанин» традиционно рассказывает вам самые интересные новости, которые произошли в Удмуртии, России и мире минувшим вечером и ночью.

Ветер и метель

Напомним, синоптики еще вчера предупреждали, что во вторник, 27 февраля, по республике и в Ижевске ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15 м/с. Также будет снег и метель. На дорогах снежные заносы.

Паводок

Глава Ижевска Юрий Тюрин на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что паводок в городе ожидается во второй половине марта. Он продлится около 45 суток.

В настоящее время ситуация опасений у специалистов не вызывает. Уровень снежного покрова составляет 36 см, что на 11 см ниже нормы.

«Несмотря на благоприятные условия, необходимо провести ряд мероприятий, чтобы избежать негативных последствий и вероятного подтопления некоторых районов города. В том числе, продолжить ежесуточно вывоз снега, в марте приступить к очистке водопропускных канав и ливневой канализации», - сказал Тюрин.

Юрий Тюрин

В рамках подготовки к весеннему паводку в Администрации города состоялось заседание паводковой комиссии. По данным метеорологической службы, в этом году уровень снежного покрова на территории...

Новые санкции против России

Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней. Как пишет «Интерфакс», такое заявление сделал министр финансов США Стивен Мнучин.

«Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней», - сказал Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете.

Ранее министр уже заявил журналистам в Белом доме, что санкции готовятся.

Самый продаваемый музыкант года

Британский певец Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом в 2017 году. Как пишут «Известия», наибольший доход ему принес альбом Divide.

Самой популярной композицией Ширана стала песня Shape Of You.

На втором месте в рейтинге расположился канадский рэпер Дрейк, который годом ранее занимал первую строчку.

08:00, 27 февраля, 2018
Диана Ворончихина
649
0
#общество\n#Ижевск\n#паводок\n#санкции\n#Удмуртия\n#новости\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#Картина дня

 

 

 

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