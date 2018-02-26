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Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и задержание наркодиллеров

18:00, 26 февраля, 2018
18:00, 26 февраля, 2018
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#спорт\n#Олимпиада\n#выборы\n#ДТП\n#наркотики\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#Алина Загитова
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Традиционный обзор самых интересных новостей первого рабочего дня.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. Будний вечер корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Планы:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Удмуртии Алина Загитова заявила, что намерена выступить в Пекине. Именно там через 4 года пройдет следующая зимняя Олимпиада.

Выборы под присмотром:

Форум общественных наблюдателей прошел в Ижевске. Активисты будут работать на всех избирательных участках республики на выборах Президента России, которые пройдут 18 марта.

Задержание наркодиллеров:

В Удмуртии задержали двух мужчин, которые организовали в доме нарколабораторию. У них нашли более трех килограмм запрещенных веществ, в том числе амфетамин, марихуану и галлюциногенные грибы.

Серьезное ДТП:

Четыре человека, в том числе маленький ребенок, пострадали в ДТП в Ижевске. В минувшие выходные на улице Кирпичной столкнулись две иномарки. Водитель одной из них не справился с управлением.

О погоде:

Ближайшие дни в Удмуртии будут аномально морозными. Во вторник в большинстве районов ожидаются снегопады. Первые дни весны в республики тоже будут холоднее обычного.

18:00, 26 февраля, 2018
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#спорт\n#Олимпиада\n#выборы\n#ДТП\n#наркотики\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#Алина Загитова

 

 

 

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