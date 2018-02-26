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Поиски пропавшего жителя Ижевска, забастовка студентов и взрыв в Англии: что произошло минувшей ночью

08:00, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: twitter.com
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня понедельник, 26 февраля. Новую рабочую неделю информационное агентство «Сусанин» традиционно начинает с обзора самых интересных событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире за минувшую ночь.

Поиски человека

В Ижевске разыскивают Ясавиева Руслана Анатольевича. Как сообщает ПСО «Регион18», 15 февраля он ушел из дома на работу и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, полноватое телосложение, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: шрам возле левого глаза, родимые пятна на спине, на левом и правом плечах татуировки.

Был одет: куртка чёрная, со множеством карманов, штаны черные, тканевые, светлые кроссовки, шапка черного цвета, светлая майка.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Руслана, просят позвонить на горячую линию «Региона18» 8 951 195 29 71, либо обратиться в полицию – 02 (с мобильного 102).

 

Взрыв

Взрыв произошел в одном из жилых кварталов английского Лестера. Как сообщает «Интерфакс», информации о причинах взрыва и пострадавших пока нет.

Взрывная волна повредила двухэтажное здание в районе улиц Карлайл и Хинкли Роуд. Полиция перекрыла окрестности и эвакуирует местных жителей. На место взрыва выехали шесть пожарных машин.

Забастовка

Из-за «грубого вмешательства» руководства Минздрава Украины в независимость Национального медуниверситета имени Богомольца студенты и преподаватели объявили забастовку. Об этом пишет RT.

«Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ имени А.А. Богомольца», — говорится в сообщении.

С 26 февраля учебный процесс и научная деятельность университета «полностью останавливаются на неопределённое время», а все помещения вуза «будут недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты».

Склонность к ожирению

Английские ученые провели исследования и доказали, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений. Об этом сообщают «Известия».

Научную работу провели сотрудники британской благотворительной организации Cancer Research UK, изучающей онкологические заболевания. Согласно исследованиям, лишний вес будут иметь более 70% миллениалов в возрасте от 35 до 44 лет.

«Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды», —отметил один из экспертов.

Лишний вес и ожирение связаны с 13 видами рака, напоминают биологи.

08:00, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
1640
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 

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