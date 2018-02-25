Решение о проведение таких мероприятий связано с участившимися случаями незаконной добычи лосей в республике.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались рейды по пресечению нарушений в области охоты и оборота оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в республике.

Мероприятия проводятся в связи с участившимися случаями незаконной добычи лосей на территории региона.

Инспекторы Росгвардии и Минприроды Удмуртии при силовой поддержке сотрудников ОМОН круглогодично патрулируют общедоступные, закрепленные охотничьи угодья и иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих животных.

Так во время рейдов в 2017 году выявлено более 80 случаев нарушения правил охоты, из них 43 нарушения законодательства в области оборота оружия, за которые предусмотрена административная ответственность. Из незаконного оборота в период оперативно-профилактических мероприятий изъято около 40 единиц оружия.

Кроме того, в ноябре 2017 года выявлен факт незаконного хранения нарезного охотничьего ружья жителем Кизнерского района. За это законом предусмотрена уголовная ответственность.