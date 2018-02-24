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660 квартир в Ижевске остались без газа из-за недопуска специалистов для проверки

16:30, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
16:30, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
556
0
#Администрация Ижевска\n#Газпром\n#Ижевск\n#газ
Фото: Flickr.com (Jo Naylor)
556
0

Владельцев старых плит просят заменить технику или отправить её на диагностику.

Ижевск. Удмуртия. Газоснабжение 660 квартира в Ижевске приостановлено из-за недопуска специалистов. Об этом сообщает пресс-служба города.

Как сообщил руководитель Ижевского филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин, на данный момент диагностика газового оборудования проведена в 1 677 многоквартирных домах. Предстоит проверить ещё 928.

«Каждый собственник помещения должен обратить внимание на состояние своего газового оборудования, обеспечить доступ к нему сотрудников газовой службы. Ответственность собственника никто не отменял», - подчеркнул Вячеслав Азябин.

Отмечается, что управляющую компанию о проверках уведомляют за 20 дней, а она в свою очередь должна сообщить об этом жильцам. Владельцев тех газовых плит, которые эксплуатируются более 15 лет, будут просить об отправке техники на диагностику или замену.

16:30, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
556
0
#Администрация Ижевска\n#Газпром\n#Ижевск\n#газ

 

 

 

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