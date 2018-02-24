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Волонтёры Удмуртии проведут экологическую акцию

10:02, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
10:02, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#экология\n#акции\n#Завьялово
Фото: https://vk.com/zelenyiparovoz
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Сдать отходы на переработку можно в Ижевске и Завьялово

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 25 февраля, в селе Завьялово и Ижевске пройдёт эколого-просветительская акция «РазделяйКа». Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

В этот день с 12:00 до 13:00 члены неформального эко-сообщества города Ижевска «Зелёный паровоз» будут принимать отходы на центральной площади села Завьялово. С 14:00 до 15:00 они же будут работать у торгового центра «Азбука ремонта» в Устиновском районе Ижевска.

Волонтёры будут принимать на переработку макулатуру, картон, книги, ПЭТ-бутылки, пластиковые флаконы и канистры, стеклянные бутылки и банки, упаковку «тетра-пак», а также бытовую технику и электронику. Важно, чтобы вторсырьё было чистым и компактно упакованным.

Обращаем внимание, что опасные отходы (ртутные лампы, градусники и батарейки) в этот раз приниматься не будут.

Напомним, что согласно опубликованному Минприроды России рейтингу экологического развития городов Российской Федерации Ижевск занял 1-е место в номинации «Обращение с отходами». На сегодняшний день в Ижевске установлено 1 115 контейнеров. Из них 1 050 предназначены для сбора пластиковой тары, 49 экоконтейнеров предназначенных для опасных отходов, 15 для сбора макулатуры и 1 для стекла. Такая же система активно внедряется в городе Глазове и Завьяловском районе, а также запланирована в городе Воткинске.

10:02, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
779
0
#Ижевск\n#экология\n#акции\n#Завьялово

 

 

 

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