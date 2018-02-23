Отдых в Крыму станет дешевле

Это планируется сделать за счет поставок товаров без посредников, а также благодаря понижению арендной платы.

Крым. Власти Крыма рассказали о снижении цен на отдых на полуострове в 2018 году. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко подчеркнул, что повышения точно не ожидается, пишут Известия.

Удешевить отдых поможет понижение арендной платы за землю. Также цены снизятся в результате соединения между собой производителей и баз отдыха. Поставки товаров от фермеров будут вестись напрямую в отели, санатории и пансионаты, без посредников.