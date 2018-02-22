Удмуртия в минуту: главные новости недели

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшей недели.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии подошла к концу. Впереди – длинные праздничные выходные. По традиции, в пятницу корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувшей недели.

Громкое задержание:

В понедельник в Ижевске задержали экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Его обвиняют в организации заказного убийства. Суд отправил мужчину под домашний арест на 2 месяца.

Плохой пример:

Во вторник первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин заявил, что платную дорогу Алнаши-Малая Пурга могут и не построить. Он напомнил, что республика уже имеет неудачный опыт концессии – Камский мост.

Падение балки:

В среду строительная балка упала на детскую коляску в Ижевск. Дело в том, что на улцие Азина стройплощадка располагается впритык к жилым домам. К счастью, малыша в коляске не было – за несколько минут до инцидента его забрала мама.

Банда:

В четверг стало известно, что в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков». Организатора преступной группы заключили под стражу.

О погоде:

Праздничные выходные в Удмуртии будут холодными. В ночь на двадцать третье февраля столбики термометров опустятся до -23 градусов по Цельсию. Днем будет от -10 до -15 градусов.