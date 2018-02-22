В 2017 году их зарегистрировали 67, в 2016 116.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сократилось количество случаев бешенства у животных. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в 2017 году их зарегистрировали 67, в 2016 - 116.

В общей структуре заболеваний удельный вес диких животных (лисы, енотовидные собаки, лоси, барсуки, кабаны) составил 72%, домашних плотоядных (собак, кошек) - 24%, сельскохозяйственных животных – 4%», - говорится в сообщении управления.

Неблагополучная ситуация отмечалась в Игринском, Кезском, Малопургинском, Селтинском, Увинском и Можгинском районах.