На набережной Ижевска будет работать проект «Памятник бомжу»

Фестиваль «Удмуртский лёд» продолжает свою работу.
Ижевск. Удмуртия. Фестиваль ледовых скульптур «Удмуртский лёд» продолжает свою работу на набережной пруда Ижевска. Об этом сообщает штаб организаторов.
Для всех желающих 23 февраля с 12:00 пройдет акция «Защитник». В её рамках будут работать площадки:
- авиамодельное шоу (показ выступлений авиамоделей);
- один день в армии (сборка и разборка автоматов);
- выше и сильнее (прыжки со скакалкой в бронежилете);
- хоккей на валенках;
- перетягивание канатов;
- показательные выступления военно-патриотических клубов;
- настоящая солдатская каша;
- спортивные забавы;
- мини соревнования по поднятию гири.
С 17:00 - «Малевич-пати» - праздничная программа на вечер 23 февраля, в честь 179 годовщины со дня рождения художника-авангардиста Казимира Севериновича Малевича.
Весь вечер с 17:00 до 22:00 на площадке фестиваля «Удмуртский лёд» будет работать проект «Памятник бомжу», который представляет собой железный мангал с возможностью пить горячий чай и изготовить и съесть пресную супрематическую лепёшку, зажаренную прямо на огне. Всё время в эфире локальная радиостанции «Удмуртский лёд»: специально приглашенные музыканты, выступление с комментариями в прямом эфире.
Напомним, что фестиваль «Удмуртский лёд» прошёл, но мероприятия на площадке организаторы планируют проводить до тех пор, пока позволят погодные условия. Организаторами выступили агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», стройхолдинг «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, администрации города Ижевска. Реализаторами проекта выступила арт-группа «Творческая Дача».