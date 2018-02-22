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На набережной Ижевска будет работать проект «Памятник бомжу»

11:55, 22 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
11:55, 22 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
402
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#Ижевск\n#фестиваль\n#ледовый городок\n#скульптура\n#Набережная Ижевского пруда
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Фестиваль «Удмуртский лёд» продолжает свою работу.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль ледовых скульптур «Удмуртский лёд» продолжает свою работу на набережной пруда Ижевска. Об этом сообщает штаб организаторов.

Для всех желающих 23 февраля с 12:00 пройдет акция «Защитник». В её рамках будут работать площадки:

- авиамодельное шоу (показ выступлений авиамоделей);

- один день в армии (сборка и разборка автоматов);

- выше и сильнее (прыжки со скакалкой в бронежилете);

- хоккей на валенках;

- перетягивание канатов;

- показательные выступления военно-патриотических клубов;

- настоящая солдатская каша;

- спортивные забавы;

- мини соревнования по поднятию гири.

С 17:00 - «Малевич-пати» - праздничная программа на вечер 23 февраля, в честь 179 годовщины со дня рождения художника-авангардиста Казимира Севериновича Малевича.

Весь вечер с 17:00 до 22:00 на площадке фестиваля «Удмуртский лёд» будет работать проект «Памятник бомжу», который представляет собой железный мангал с возможностью пить горячий чай и изготовить и съесть пресную супрематическую лепёшку, зажаренную прямо на огне. Всё время в эфире локальная радиостанции «Удмуртский лёд»: специально приглашенные музыканты, выступление с комментариями в прямом эфире.

Напомним, что фестиваль «Удмуртский лёд» прошёл, но мероприятия на площадке организаторы планируют проводить до тех пор, пока позволят погодные условия. Организаторами выступили агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», стройхолдинг «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, администрации города Ижевска. Реализаторами проекта выступила арт-группа «Творческая Дача».

11:55, 22 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
402
0
#Ижевск\n#фестиваль\n#ледовый городок\n#скульптура\n#Набережная Ижевского пруда

 

 

 

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