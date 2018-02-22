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Урок мужества для школьников Ижевска провёл боевой офицер

09:00, 22 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 22 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
358
0
#Ижевск\n#акция\n#патриотизм\n#школьники
358
0

Орденоносец призвал молодёжь меньше сидеть за компьютером.

Ижевск. Удмуртия. Уроки мужества прошли для старшеклассников Ижевска. В рамках акции им показали советский фильм «Офицеры».

Перед показом в кинозале с учениками нескольких ижевских школ встретился ветеран боевых действий лётчик Расим Шарипов, который рассказал о своей службе в годы войны в Афганистане. Кавалер ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» Расим Шарипов рассказал ребятам, что вырос в Ижевске, закончил школу №43 на Буммаше. Когда вышел фильм «Офицеры» в 1971 году, ему было 14 лет.

«Я начал службу в 1976 году в ДОСААФе, летали на вертолётах Ми-1. В 1978 году был призван кадровым офицером и попал в Туркестанский военный округ. 1 января 1980 года нас подняли по тревоге, и мы полетели в Афганистан», - рассказал Расим Шарипов.

Он призвал школьников не избегать службы в армии и не сидеть за компьютером. Одним из стимулирующих факторов ветеран локальных войн назвал систему расчёта выслуги лет, когда год идёт за два: «Я отлетал 14 с небольшим лет, выслуга - 29 лет. Уволился в 35 лет. Сейчас мне 60 лет, из них я уже 25 лет на пенсии. Ребята, подумайте - 25 лет отслужил и можно идти хоть в коммерцию».

На вопрос педагогов, стоит ли рассказать, как попасть в армию, ижевские школьники дружно ответили: «Сами найдём!».

09:00, 22 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
358
0
#Ижевск\n#акция\n#патриотизм\n#школьники

 

 

 

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