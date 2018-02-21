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Удмуртия в минуту: расширение улицы Азина в Ижевске и новый рекорд Алины Загитовой

18:05, 21 февраля, 2018
18:05, 21 февраля, 2018
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#спорт\n#экономика\n#благоустройство\n#коррупция\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#суд
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Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошла к концу рабочая среда, 21 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: расширение улицы Азина в Ижевске и новый рекорд Алины Загитовой

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Другие приоритеты:

Власти Ижевска пока не планируют реконструировать улицу Азина. Въезд в город проблематично сделать шире из-за путепровода через железнодорожные пути. Поэтому в приоритете у властей – улица 10 лет Октября и проспект Калашникова.

Цифровая экономика:

Удмуртия готова стать пилотной территорией для развития цифровой экономики. Глава региона Александр Бречалов предложил сконцентрироваться на работе майнинговых организаций, криптовалют и токенов.

Рост показателей:

Министерства Удмуртии в 2018 году должны увеличить объем инвестиций на 5,7%. Кроме того, власти региона планируют повысить индекс промпроизводства.

Приговор суда:

В Ижевске вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Он требовал взятку в 2,5 млн рублей от представителя одного из строительных управлений.

Новый рекорд:

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова лидирует после короткого проката на Олимпиаде в Пхенчхане. Она установила новый мировой рекорд. Второе место пока занимает Евгения Медведева.

18:05, 21 февраля, 2018
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#спорт\n#экономика\n#благоустройство\n#коррупция\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#суд

 

 

 

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