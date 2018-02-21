Удмуртия в минуту: расширение улицы Азина в Ижевске и новый рекорд Алины Загитовой

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошла к концу рабочая среда, 21 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Другие приоритеты:

Власти Ижевска пока не планируют реконструировать улицу Азина. Въезд в город проблематично сделать шире из-за путепровода через железнодорожные пути. Поэтому в приоритете у властей – улица 10 лет Октября и проспект Калашникова.

Цифровая экономика:

Удмуртия готова стать пилотной территорией для развития цифровой экономики. Глава региона Александр Бречалов предложил сконцентрироваться на работе майнинговых организаций, криптовалют и токенов.

Рост показателей:

Министерства Удмуртии в 2018 году должны увеличить объем инвестиций на 5,7%. Кроме того, власти региона планируют повысить индекс промпроизводства.

Приговор суда:

В Ижевске вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Он требовал взятку в 2,5 млн рублей от представителя одного из строительных управлений.

Новый рекорд:

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова лидирует после короткого проката на Олимпиаде в Пхенчхане. Она установила новый мировой рекорд. Второе место пока занимает Евгения Медведева.