Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошла к концу рабочая среда, 21 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.
Удмуртия в минуту: расширение улицы Азина в Ижевске и новый рекорд Алины Загитовой
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Другие приоритеты:
Власти Ижевска пока не планируют реконструировать улицу Азина. Въезд в город проблематично сделать шире из-за путепровода через железнодорожные пути. Поэтому в приоритете у властей – улица 10 лет Октября и проспект Калашникова.
Цифровая экономика:
Удмуртия готова стать пилотной территорией для развития цифровой экономики. Глава региона Александр Бречалов предложил сконцентрироваться на работе майнинговых организаций, криптовалют и токенов.
Рост показателей:
Министерства Удмуртии в 2018 году должны увеличить объем инвестиций на 5,7%. Кроме того, власти региона планируют повысить индекс промпроизводства.
Приговор суда:
В Ижевске вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Он требовал взятку в 2,5 млн рублей от представителя одного из строительных управлений.
Новый рекорд:
Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова лидирует после короткого проката на Олимпиаде в Пхенчхане. Она установила новый мировой рекорд. Второе место пока занимает Евгения Медведева.