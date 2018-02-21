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Удмуртия вошла в топ-50 самых туристических регионов России

09:52, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
09:52, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
346
0
#туризм\n#промышленность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Удмуртия
346
0

В 2017 году республику посетили более 500 тыс. туристов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-50 самых туристических регионов страны и заняла в рейтинге 41 место. По итогам 2017 года республику посетили более 500 тыс. человек, сообщает «ТурСтат».

Лидерами списка стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым, Краснодарский край, включая курорты Кубани посетили 15,8 млн человек, Подмосковье – 14,1 млн, а Крым – 5,4 млн.

Всего в прошлом году по России путешествовали 56,5 млн туристов. Это на 3% больше, чем в 2016 году.

Самые высокие темпы роста внутреннего туризма показали Ярославская область (+24%), Приморье (+20%) и Карачаево-Черкесия (+20%).

Топ-50 замкнули Мурманская (332 тыс. человек), Липецкая (более 300 тыс.), Рязанская (более 300 тыс.) области.

Напомним, в феврале, на инвестиционном форуме в Сочи Ростуризм и Правительство Удмуртии подписали соглашение, направленное на развитие промышленного туризма. Его основными идеями станут военно-промышленный, патриотический туризм и оборонное производство.

Кроме того, в Сарапуле для туристов есть программа в рамках кластера «Камский берег».

На родину Чайковского ждет гостей и Воткинск. Напомним, музей-усадьба Чайковского вошел в маршрут «Музыка без границ: великие композиторы России и Австрии».

09:52, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
346
0
#туризм\n#промышленность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Удмуртия

 

 

 

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