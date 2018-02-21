Молодёжи Удмуртии раскрыли секрет патриотизма

Урок мужества прошёл в региональном парламенте.

Ижевск. Удмуртия. Урок мужества прошёл в Госсовете Удмуртской Республики во вторник, 20 февраля.

Направленное на воспитание патриотизма среди молодёжи мероприятие приурочено к столетию со дня создания 23 февраля 1918 года Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). В зале заседания регионального парламента присутствовали студенты высших и средних учебных заведений Удмуртии. Именно к ним обращались спикеры, говоря о необходимости духовного развития народа, формирования в стране сплочённого, по-настоящему гражданского общества.

Передавая послание главы Удмуртии, и.о. зампредседателя правительства республики Анастасия Муталенко подчеркнула, что защитниками Отечества могут быть не только военные, а история патриотического воспитания не ограничивается одним столетием: «На протяжении веков складывались традиции российской армии, её писаные и неписаные законы. В них отразился дух российского народа. Вот почему армия и флот всегда были сильны не только профессиональной выучкой солдат, но также и патриотизмом, воинским братством и мужеством».

Обращаясь к студентам, Анастасия Муталенко пожелала стать профессионалами и искренне служить своей родине в независимости от выбора жизненного пути. «Чтобы стать настоящим профессионалом, надо много учиться и много знать», - подчеркнула она.

Уроженец Ижевска Герой России Валерий Чухванцев просто сформулировал основную идею патриотизма в любви к родине. «Ребята, помните всегда откуда вы пришли, из какой республики, какого города, что за вами… Кто я такой? Маленький человек, который просто родился и воспитал детей», - сказал боевой офицер авиации, удостоенный высшей государственной награды России.

В преддверии Дня защитника Отечества патриотические акции проходят и в школах Удмуртии. В них также введены Уроки мужества. Кроме того, в этом году в рамках акции в киноцентрах республики будет показан советский художественный фильм «Офицеры».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из Удмуртии на фронт ушло 364 тыс. человек; 70 тыс. вернулись с орденами и медалями; 105 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.