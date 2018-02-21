  • $ 56.52 ↑
  • € 69.89 ↓

Молодёжи Удмуртии раскрыли секрет патриотизма

09:00, 21 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 21 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
531
0
#Удмуртия\n#патриотизм\n#студенты\n#Госсовет Удмуртии\n#воспитание детей
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
531
0

Урок мужества прошёл в региональном парламенте.

Ижевск. Удмуртия. Урок мужества прошёл в Госсовете Удмуртской Республики во вторник, 20 февраля.

Направленное на воспитание патриотизма среди молодёжи мероприятие приурочено к столетию со дня создания 23 февраля 1918 года Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). В зале заседания регионального парламента присутствовали студенты высших и средних учебных заведений Удмуртии. Именно к ним обращались спикеры, говоря о необходимости духовного развития народа, формирования в стране сплочённого, по-настоящему гражданского общества.

Передавая послание главы Удмуртии, и.о. зампредседателя правительства республики Анастасия Муталенко подчеркнула, что защитниками Отечества могут быть не только военные, а история патриотического воспитания не ограничивается одним столетием: «На протяжении веков складывались традиции российской армии, её писаные и неписаные законы. В них отразился дух российского народа. Вот почему армия и флот всегда были сильны не только профессиональной выучкой солдат, но также и патриотизмом, воинским братством и мужеством».

Обращаясь к студентам, Анастасия Муталенко пожелала стать профессионалами и искренне служить своей родине в независимости от выбора жизненного пути. «Чтобы стать настоящим профессионалом, надо много учиться и много знать», - подчеркнула она.

Уроженец Ижевска Герой России Валерий Чухванцев просто сформулировал основную идею патриотизма в любви к родине. «Ребята, помните всегда откуда вы пришли, из какой республики, какого города, что за вами… Кто я такой? Маленький человек, который просто родился и воспитал детей», - сказал боевой офицер авиации, удостоенный высшей государственной награды России.

В преддверии Дня защитника Отечества патриотические акции проходят и в школах Удмуртии. В них также введены Уроки мужества. Кроме того, в этом году в рамках акции в киноцентрах республики будет показан советский художественный фильм «Офицеры».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из Удмуртии на фронт ушло 364 тыс. человек; 70 тыс. вернулись с орденами и медалями; 105 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

09:00, 21 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
531
0
#Удмуртия\n#патриотизм\n#студенты\n#Госсовет Удмуртии\n#воспитание детей

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

18:48, 19 февраля, 2018
25156

Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

13868
13:18, 15 февраля, 2018

Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

13203
10:25, 14 февраля, 2018

Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

12702
18:15, 19 февраля, 2018

Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

9137
11:20, 17 февраля, 2018

Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

18:40, 17 февраля, 2018
17097

Пройти техосмотр в России стало сложнее

3179
19:44, 15 февраля, 2018

Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

3051
13:17, 17 февраля, 2018

Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

3018
15:05, 17 февраля, 2018

СМИ: футболиста Федора Смолова обманули на 190 млн рублей

2745
14:57, 15 февраля, 2018

Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

19:10, 17 февраля, 2018
5189

СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

3054
12:52, 16 февраля, 2018

Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

2623
16:01, 17 февраля, 2018

Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

2520
12:39, 17 февраля, 2018

Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

2455
10:38, 17 февраля, 2018

Мультимедиа

LIVE: Юрий Тюрин о развитии Ижевска

Удмуртия в минуту: задержание Владимира Тумаева и назначение главы Игринского района

20 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой

19 февраля, 2018