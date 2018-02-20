Удмуртия в минуту: задержание Владимира Тумаева и назначение главы Игринского района

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 20 февраля, в Ижевске суд рассматривал вопрос о мере пресечения в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Его обвинили в организации покушения на убийство «группой лиц по предварительному сговору».

Советник главы:

Советником главы Удмуртии Александра Бречалова по вопросам здравоохранения, образования и соцполитики стала Наталья Сударикова. Она будет исполнять обязанности до окончания срока полномочий руководителя региона.

Новый руководитель:

Главой Игринского района стал заместитель начальника воткинского дорожного управления Александр Чирков. За него проголосовало большинство депутатов на сессии районного совета.

Смертельное ДТП:

Водитель «Рено» погиб в результате лобового столкновения в Удмуртии. На трассе Елабуга – Пермь мужчина выехал на встречную полосу и протаранил «Форд». В результате автолюбитель скончался.

Смешанная эстафета:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе российской командs стала девятой в смешанной эстафете. Состязания прошли сегодня в олимпийском Пхенчхане.