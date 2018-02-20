Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 20 февраля, в Ижевске суд рассматривал вопрос о мере пресечения в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Его обвинили в организации покушения на убийство «группой лиц по предварительному сговору».
Удмуртия в минуту: задержание Владимира Тумаева и назначение главы Игринского района
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Советник главы:
Советником главы Удмуртии Александра Бречалова по вопросам здравоохранения, образования и соцполитики стала Наталья Сударикова. Она будет исполнять обязанности до окончания срока полномочий руководителя региона.
Новый руководитель:
Главой Игринского района стал заместитель начальника воткинского дорожного управления Александр Чирков. За него проголосовало большинство депутатов на сессии районного совета.
Смертельное ДТП:
Водитель «Рено» погиб в результате лобового столкновения в Удмуртии. На трассе Елабуга – Пермь мужчина выехал на встречную полосу и протаранил «Форд». В результате автолюбитель скончался.
Смешанная эстафета:
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе российской командs стала девятой в смешанной эстафете. Состязания прошли сегодня в олимпийском Пхенчхане.