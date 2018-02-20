18 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за 2017 год

В среднем это 984 рубля в месяц на одного человека.

Ижевск. Удмуртия. 18 млрд рублей потратили жители Удмуртии на покупку алкоголя за 2017 год. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 984 рубля в месяц на одного человека.

Самым популярным напитком оказалась водка, за год ее продажи достигли 1 268 тыс. декалитров (или 0,7 литра в месяц на одного жителя), тогда как коньяка – 86 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 71 тыс. дкл. Объем продажи винодельческой продукции составил 953 тыс. дкл, в том числе вина – 443 тыс. дкл.

Для сравнения: на покупку мяса за прошлый год было потрачено 894 рубля, молочных продуктов – 502 рубля, кондитерских изделий – 463 рубля, хлеба и хлебобулочных изделий – 434 рубля, лекарственных средств – 378 рублей.