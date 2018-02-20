Ограничение движения в Ижевске, биометрическая система в банках и худший президент США: что произошло минувшей ночью

О том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Вторник, 20 февраля, корреспонденты «Сусанина» предлагают начать с традиционного, утреннего обзора новостей.

Ограничение движения:

В Ижевске 20 февраля, на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта. В городе будут проводить антитеррористические учения, сообщает пресс-служба Ижевска.

Движение перекроют с 18:00 до 23:00 на следующих участках дорог:

- улица Лихвинцева на участке от площади 50 лет Октября до улицы Коммунаров;

- улица Коммунаров на участке от улицы Лихвинцева до переулка Верхне-Узенький;

- переулок Верхне-Узенький на участке от улицы Коммунаров до площади 50 лет Октября;

- площадь 50 лет Октября на участке от переулка Верхне-Узенький до улицы Лихвинцева.

Выставка:

В Национальной библиотеке Удмуртии открылась выставка выставка: «Поэтика авангарда. К 140-летию Казимира Малевича». Экспонаты будут представлены до 28 февраля, сообщает пресс-служба библиотеки.

Специалисты подготовили книги, посвященные жизни и творчеству художника-авангардиста. В их числе «Черный квадрат» и «Красный квадрат».

Основные этапы творчества основоположника супрематизма раскрывают работы ведущих специалистов: Ирины Азизян, Александра Якимовича, Шарлоты Дуглас, Йоуп Йоустен и других.

Биометрическая система:

С 1 июля в России запустят биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото. Программа будет распознавать человека, совершающего банковские операции и отказывать в доступе незнакомцам, пишет RT.

Сбором, хранением и передачей информации займется дочерняя компания «Ростелекома» — «РТ Лабс».

Предварительно клиенту нужно прийти в банк и подтвердить свою личность: сфотографироваться и предоставить запись голоса. Помимо этого необходимо предъявить паспорт, прописку, ИНН, номер страховки и телефон для связи, а также согласиться на обработку информации.

После внесения данных оформлять кредиты, открывать счета, а позднее и получать ипотеку можно дистанционно. Эксперты отмечают высокую безопасность системы.

Отметим, банки будут иметь лишь платный доступ к консолидированной информации. Кредитные организации будут платить «Ростелекому» как оператору 200 рублей за каждое открытие счёта для клиента.

В список уже вошли банки: ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Почта банк», Совкомбанк, «Тинькофф Банк», «АК Барс», СКБ Банк, «Промсвязьбанк» и банк «Хоум Кредит».

На зарядку становись:

Эксперты компании Avast исследовали, как приложения на андроид влияют на его работу. Больше всего, из автоматически запускаемых, заряд поглощают приложения от «Samsung», такие как: AllShare для удаленной работы, программа для обновления ПО Security Policy Updates и мессенджер ChatON, пишет телеканал «Звезда».

Замыкают этот список Google Maps и мессенджер WhatsApp.

Среди приложений, которые запускает сам пользователь, самыми «прожорливыми» оказались: программа для сканирования штрих-кодов Beaming Service и плеер WatchON. Такжет в этот список попали программа Netflix, Snapchat и мессенджер Line.

Худший президент:

Политологи признали Дональда Трампа худшим президентов в истории США. Эксперты оценивали руководиетелей по шкале от 0 до 100. Трамп получил всего 12,34 балла и занял последнюю строчку, которую ранее занимал Джеймс Бьюкенен, пишет Российская Газета.

Лидером рейтинга стал «основатель» Америки Авраам Линкольн. За ним расположился первый президент США Джордж Вашингтон.

Барак Обама значительно улучшил свои позиции и попал в первую десятку, поднявшись с 18 места.

А вот Билл Клинтон и Эндрю Джексон, напротив, опустились на несколько позиций вниз.