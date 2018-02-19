Традиционный обзор самых интересных новостей понедельника, 19 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги понедельника, 19 февраля. В традиционный обзор попали сообщения о зарплатах муниципальных чиновников, смертельном ДТП и погоде на ближайшие дни.

Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Ждут повышения:

У муниципальных чиновников в Удмуртской Республике слишком маленькие зарплаты. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов. Он считает, что «талантливые и сильные менеджеры» не пойдут работать за двадцать-двадцать пять тысяч рублей.

Помешали тренировке:

Допинг-офицеры сорвали тренировку фигуристке из Удмуртии Алине Загитовой. Проверяющие на Олимпийских играх в Пхенчхане потребовали у спортсменки сдать анализы. 15-летней фигуристке пришлось сдать кровь. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки у девушки этого сделать не получилось.

Три в одном:

«Удмуртский лёд» в Ижевске соединил сразу три фестиваля. Красочные мероприятия прошли в столице региона в минувшее воскресенье, 18 февраля, на набережной городского пруда.

Смертельное ДТП:

«Опель Астра» и «Шевроле Нива» столкнулись на трассе в Удмуртии. Авария произошла недалеко от Можги. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и попали в больницу.

О погоде:

Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными. Сильнее всего снегопады будут ближайшей ночью и в первой половине вторника. Кроме того, в республике похолодает.