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      Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой

      18:30, 19 февраля, 2018
      18:30, 19 февраля, 2018
      627
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#зарплата\n#погода\n#авария\n#Удмуртия\n#чиновники\n#снег\n#фигурное катание\n#допинг
      627
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      Традиционный обзор самых интересных новостей понедельника, 19 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги понедельника, 19 февраля. В традиционный обзор попали сообщения о зарплатах муниципальных чиновников, смертельном ДТП и погоде на ближайшие дни.

      Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Ждут повышения:

      У муниципальных чиновников в Удмуртской Республике слишком маленькие зарплаты. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов. Он считает, что «талантливые и сильные менеджеры» не пойдут работать за двадцать-двадцать пять тысяч рублей. 

      Помешали тренировке:

      Допинг-офицеры сорвали тренировку фигуристке из Удмуртии Алине Загитовой. Проверяющие на Олимпийских играх в Пхенчхане потребовали у спортсменки сдать анализы. 15-летней фигуристке пришлось сдать кровь. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки у девушки этого сделать не получилось.

      Три в одном:

      «Удмуртский лёд» в Ижевске соединил сразу три фестиваля. Красочные мероприятия прошли в столице региона в минувшее воскресенье, 18 февраля, на набережной городского пруда. 

      Смертельное ДТП:

      «Опель Астра» и «Шевроле Нива» столкнулись на трассе в Удмуртии. Авария произошла недалеко от Можги. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы и попали в больницу. 

      О погоде:

      Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными. Сильнее всего снегопады будут ближайшей ночью и в первой половине вторника. Кроме того, в республике похолодает.

      18:30, 19 февраля, 2018
      627
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#зарплата\n#погода\n#авария\n#Удмуртия\n#чиновники\n#снег\n#фигурное катание\n#допинг

       

       

       

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