Ижевчане поделились в соцсетях впечатлениями от праздничных выходных

Горожане отметили проводы зимы, а также побывали на открытии фестивалей «Удмуртский лед» и «Пламя Ижевска».
Ижевск. Удмуртия. Жители и гости Удмуртии поделились в соцсетях своими впечатлениями от прошедших праздничных выходных. Основными площадками народных гуляний стали Центральная площадь, набережная ижевского пруда и парк Кирова.
Солнышко-солнышко выгляни в окошко... Настал заключительный день! Мы уже простились с масленицей, сожгли все беды и невзгоды, сегодня мысленно прощаемся.... Желаем и Вам хорошего прощеного воскресенья!"Прощеное воскресенье". В воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот день принято просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за годP.s. листайте карусель, накидала конкурсов-фото, масленичных) #масленицаижевск #масленица #семейныетрадиции #аннавохмянина #проводызимы #детскиймастерклассижевск
28 Likes, 1 Comments - Aнна Вохмянина
Фестиваль «Удмуртский лед»:
Масленица - 2018 !!! #масленицаижевск #масленица2018 #максимлобач
19 Likes, 1 Comments - ВЕДУЩИЙ Лобач Ижевск Свадьба (@max_lobach) on Instagram: "Масленица - 2018 !!! #масленицаижевск #масленица2018 #максимлобач"
M u s i c / I c e / L o v e #удмуртскийлед #мояудмуртия
81 Likes, 1 Comments - Evgeny Shilyaev (@shilyai) on Instagram: "M u s i c / I c e / L o v e #удмуртскийлед #мояудмуртия"
Какая красота оказывается стоит у нас на набережной! В жизни эти ледяные скульптуры смотрятся очень завораживающе❄️
«Пламя Ижевска»:
Нечто невероятное, потрясающее воображение... Ледяные скульптуры, выполненные руками талантливых людей. Выставка на набережной Ижевского пруда. #удмуртскийлед
16 Likes, 3 Comments - Галина Чиркова (@ruchnaya_galka) on Instagram: "Нечто невероятное, потрясающее воображение... Ледяные скульптуры, выполненные руками талантливых..."
Мне бы в небо! #Удмуртскийлед
23 Likes, 1 Comments - Ziiatdinova Svetlana (@gala_salvadora) on Instagram: "Мне бы в небо! #Удмуртскийлед"
#масленица2018 #масленицаижевск #фотографижевск #gienko_photo
3 Likes, 1 Comments - Олечка (@ole4ka.shelby) on Instagram: "#масленица2018 #масленицаижевск #фотографижевск #gienko_photo"
#удмуртскийлёд #ижевск #удмуртия
60 Likes, 1 Comments - @envilkasimov on Instagram: "#удмуртскийлёд #ижевск #удмуртия"