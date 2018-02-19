  • $ 56.36 ↓
  • € 70.65 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ижевчане поделились в соцсетях впечатлениями от праздничных выходных

      10:35, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      10:35, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      767
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Парк Кирова\n#Центральная площадь Ижевска\n#Набережная Ижевского пруда\n#скульптуры
      767
      0

      Горожане отметили проводы зимы, а также побывали на открытии фестивалей «Удмуртский лед» и «Пламя Ижевска».

      Ижевск. Удмуртия. Жители и гости Удмуртии поделились в соцсетях своими впечатлениями от прошедших праздничных выходных. Основными площадками народных гуляний стали Центральная площадь, набережная ижевского пруда и парк Кирова.

      Солнышко-солнышко выгляни в окошко... Настал заключительный день! Мы уже простились с масленицей, сожгли все беды и невзгоды, сегодня мысленно прощаемся.... Желаем и Вам хорошего прощеного воскресенья!"Прощеное воскресенье". В воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот день принято просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за годP.s. листайте карусель, накидала конкурсов-фото, масленичных) #масленицаижевск #масленица #семейныетрадиции #аннавохмянина #проводызимы #детскиймастерклассижевск

      28 Likes, 1 Comments - Aнна Вохмянина



      Масленица - 2018 !!! #масленицаижевск #масленица2018 #максимлобач

      19 Likes, 1 Comments - ВЕДУЩИЙ Лобач Ижевск Свадьба (@max_lobach) on Instagram: "Масленица - 2018 !!! #масленицаижевск #масленица2018 #максимлобач"

      Фестиваль «Удмуртский лед»:
         

      M u s i c / I c e / L o v e #удмуртскийлед #мояудмуртия

      81 Likes, 1 Comments - Evgeny Shilyaev (@shilyai) on Instagram: "M u s i c / I c e / L o v e #удмуртскийлед #мояудмуртия"

      Какая красота оказывается стоит у нас на набережной! В жизни эти ледяные скульптуры смотрятся очень завораживающе❄️

      Нечто невероятное, потрясающее воображение... Ледяные скульптуры, выполненные руками талантливых людей. Выставка на набережной Ижевского пруда. #удмуртскийлед

      16 Likes, 3 Comments - Галина Чиркова (@ruchnaya_galka) on Instagram: "Нечто невероятное, потрясающее воображение... Ледяные скульптуры, выполненные руками талантливых..."

      «Пламя Ижевска»:

      Мне бы в небо! #Удмуртскийлед

      23 Likes, 1 Comments - Ziiatdinova Svetlana (@gala_salvadora) on Instagram: "Мне бы в небо! #Удмуртскийлед"

      #масленица2018 #масленицаижевск #фотографижевск #gienko_photo

      3 Likes, 1 Comments - Олечка (@ole4ka.shelby) on Instagram: "#масленица2018 #масленицаижевск #фотографижевск #gienko_photo"

      #удмуртскийлёд #ижевск #удмуртия

      60 Likes, 1 Comments - @envilkasimov on Instagram: "#удмуртскийлёд #ижевск #удмуртия"

      10:35, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      767
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Парк Кирова\n#Центральная площадь Ижевска\n#Набережная Ижевского пруда\n#скульптуры

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      10:39, 12 февраля, 2018
      13860

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      12806
      13:18, 15 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      12109
      10:25, 14 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      8533
      11:02, 13 февраля, 2018

      Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

      8346
      11:20, 17 февраля, 2018

      Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

      18:40, 17 февраля, 2018
      9975

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      3231
      18:49, 13 февраля, 2018

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      3211
      16:56, 13 февраля, 2018

      Пройти техосмотр в России стало сложнее

      3056
      19:44, 15 февраля, 2018

      СМИ: футболиста Федора Смолова обманули на 190 млн рублей

      2649
      14:57, 15 февраля, 2018

      Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

      19:10, 17 февраля, 2018
      4753

      СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

      2870
      12:52, 16 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      2291
      19:37, 13 февраля, 2018

      Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

      2265
      16:01, 17 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2241
      19:08, 12 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Фестиваль «Удмуртский лёд» в Ижевске

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      16 февраля, 2018

      Патриотические граффити-рисунки на троллейбусе в Ижевске

      16 февраля, 2018