Ижевчане поделились в соцсетях впечатлениями от праздничных выходных

Горожане отметили проводы зимы, а также побывали на открытии фестивалей «Удмуртский лед» и «Пламя Ижевска».

Ижевск. Удмуртия. Жители и гости Удмуртии поделились в соцсетях своими впечатлениями от прошедших праздничных выходных. Основными площадками народных гуляний стали Центральная площадь, набережная ижевского пруда и парк Кирова.







Масленица - 2018 !!! #масленицаижевск #масленица2018 #максимлобач 19 Likes, 1 Comments - ВЕДУЩИЙ Лобач Ижевск Свадьба (@max_lobach) on Instagram: "Масленица - 2018 !!! #масленицаижевск #масленица2018 #максимлобач"

Фестиваль «Удмуртский лед»:

Нечто невероятное, потрясающее воображение... Ледяные скульптуры, выполненные руками талантливых людей. Выставка на набережной Ижевского пруда. #удмуртскийлед 16 Likes, 3 Comments - Галина Чиркова (@ruchnaya_galka) on Instagram: "Нечто невероятное, потрясающее воображение... Ледяные скульптуры, выполненные руками талантливых..."

Мне бы в небо! #Удмуртскийлед 23 Likes, 1 Comments - Ziiatdinova Svetlana (@gala_salvadora) on Instagram: "Мне бы в небо! #Удмуртскийлед"

#масленица2018 #масленицаижевск #фотографижевск #gienko_photo 3 Likes, 1 Comments - Олечка (@ole4ka.shelby) on Instagram: "#масленица2018 #масленицаижевск #фотографижевск #gienko_photo"

#удмуртскийлёд #ижевск #удмуртия 60 Likes, 1 Comments - @envilkasimov on Instagram: "#удмуртскийлёд #ижевск #удмуртия"

«Пламя Ижевска»: