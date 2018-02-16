Ижевск обрёл новую реликвию

Копия Георгиевского знамени прибыла в Удмуртию из Иркутска.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 16 февраля, в аэропорт Ижевска в торжественной обстановке прибыла из Иркутска точная копия Георгиевского знамени Ижевской дивизии. Корреспондент «Сусанина» принял участие в мероприятии.

Знамя привезли в город депутат Госдумы РФ Алексей Загребин и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. Он же является главным инициатором создания копии героического знамени. В аэропорту их встретил почётный караул кадетов и духовой оркестр «Надежда» ижевской школы искусств №9.

«Это важное событие, которое позволит вернуться к истории столетней давности, когда это знамя адмирал Колчак вручил Ижевской дивизии. Не пытаемся трактовать историю со знаком плюс или минус. Это общая трагедия ижевчан. Ведь восстание охватило территорию с населением почти в миллион человек. Цель этой гражданской инициативы — попытаться примирить. Ещё раз задуматься и вспомнить то время — как страшна гражданская война между братьями. Главное — примириться в сердцах своих», — сказал заместитель главы Ижевска Дмитрий Чистяков.

В воскресенье, 18 февраля, в Свято-Михайловском соборе митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином будет проведена Божественная литургия в память о павших в братоубийственной войне. Служба начнётся в 8:00. После этого знамя будет находиться в Музее Ижевска.