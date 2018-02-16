Республику ждут насыщенные выходные.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются масленичные гуляния. В Ижевске основные праздничные мероприятия пройдут на главных площадках города - Центральной площади и набережной.
Народные гуляния под девизом «Широкая масленица» пройдут 17 и 18 февраля.
17 февраля
Центральная площадь:
12:00 - театрализованное действо «Широкая Масленица»;
12:00 - Масленичное шествие от Центральной площади до набережной Ижевского пруда с участием творческих коллективов, образовательных организаций;
12:30 - благотворительный аукцион «Масленичная благодать»;
15:00 - обряд «Сожжение Масленичной куклы»;
На Центральной площади выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы, игры, забавы и состязания.
17 февраля:
14:00 - на набережной Ижевского пруда состоится открытие фестиваля «Удмуртский лед»;
11:00-12:00 - праздник «Широкая масленица» во дворе домов №№ 158-162 по ул. Ленина;
11:00-12:00 - «Масленичные гуляния» на площадке у школы № 57 (ул. Восточная, 12),
12:00-13:30 - развлекательная программа «Масленица» на площадке у школы № 58 (ул. Краева, 50).
11:00-12:00 - мероприятие «Выходи гулять», посвященное Масленице, во дворе дома № 19а по ул. 30 лет Победы;
12:00-15:00 - праздник «Масленица», совместно с клубом исторической реконструкции «Вереск», во внутреннем дворе Национального музея Удмуртии;
13:00-15:00 - народное гуляние «Сударыня наша - Масленица!» на центральной площадке Зоопарка Удмуртии;
12:00-14:00 - народные гуляния «Ух, ты! Масленица» на территории парковки ТРК «Столица» (ул. Автозаводская, 3а);
12:00-14:00 - театрализованное представление «Широкая наша Масленица» на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58);
12:00-14:00 - гуляния «Ой, Маслена-красота!» во дворе дома № 33 по ул. Локомотивная;
13:00-15:00 - народные гуляния «Масленица» в сквере им. Л.Л. Титова на ул. Гагарина;
12:00-13:00 - гуляния «Веселая Масленица» на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61).
18 февраля
11:00-12:00 - гуляния «Масленичный хоровод» на площадке по ул. Тверская, 36;
12:00-14:00 - развлекательная программа «Масленица» на стадионе школы № 91 (ул. Красноармейская, 78);
13:00-18:00 - районный праздник «Масленица» и конкурс огненных скульптур в Парке им. С.М. Кирова;
12:00-15:00 - «Масленичные гуляния» в Сквере металлургов;
13:00-15:00 - праздник «Проводы зимы» для жителей микрорайона во дворе по ул. 30 лет Победы, 19, 21, 23, 25; 13:00-14:00 - гуляния «Масленица» перед ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84); 11:00-13:00 - «Масленичные гуляния» на бульваре Гоголя (ул. Ломоносова);
12:00-16:00 - «Масленичные гуляния» в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118);
12:00-14:00 - «Масленичные гуляния» на площадке перед ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а).
Провожать зиму 18 февраля будут и в музее-заповеднике «Лудорвай». На празднике выступят народные ансамбли, а также свою шоу-программу покажет занесенный в Книгу рекордов Гиннеса силач из Ижевска Иван Шутов.
Программа:
12.00 – Встреча Масленицы и Масленичного поезда;
12.30 – Масленичные забавы: «Ледяной столб», «Петушиные бои», состязания силачей;
12.30 – Балаганное представление;
13.00 – Олимпийские игры в музее (у мельницы): масленичный комический футбол, веселый биатлон, бег на черевичках, стрельба валенком, бег в мешках, валенках – скороходах, на гигантских лыжах и т.д.;
13.00 – Конкурс «Коса – девичья краса»;
13.30 – Мужские забавы: «Кулачные бои», «Стенка на стенку», «Взятие снежного городка»;
14.30 – Сожжение чучела Масленицы;
12.00 – 15.00 – Работа выставки «Архаика и этнофутуризм» (художники Коми и Удмуртии) в здании волостного правления.
Напомним, в выходные горожан ждут на набережной ижевского пруда на фестивале ледовых фигур «Удмуртский лёд».
Кроме того, ярким завершением масленичной недели станет открытый фестиваль огненных скульптур «Пламя Ижевска» в парке имени Кирова, который пройдет 18 февраля.