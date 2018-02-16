Республику ждут насыщенные выходные.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются масленичные гуляния. В Ижевске основные праздничные мероприятия пройдут на главных площадках города - Центральной площади и набережной.

Народные гуляния под девизом «Широкая масленица» пройдут 17 и 18 февраля.

17 февраля

Центральная площадь:

12:00 - театрализованное действо «Широкая Масленица»;

12:00 - Масленичное шествие от Центральной площади до набережной Ижевского пруда с участием творческих коллективов, образовательных организаций;

12:30 - благотворительный аукцион «Масленичная благодать»;

15:00 - обряд «Сожжение Масленичной куклы»;

На Центральной площади выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы, игры, забавы и состязания.

17 февраля:

14:00 - на набережной Ижевского пруда состоится открытие фестиваля «Удмуртский лед»;

11:00-12:00 - праздник «Широкая масленица» во дворе домов №№ 158-162 по ул. Ленина;

11:00-12:00 - «Масленичные гуляния» на площадке у школы № 57 (ул. Восточная, 12),

12:00-13:30 - развлекательная программа «Масленица» на площадке у школы № 58 (ул. Краева, 50).

11:00-12:00 - мероприятие «Выходи гулять», посвященное Масленице, во дворе дома № 19а по ул. 30 лет Победы;

12:00-15:00 - праздник «Масленица», совместно с клубом исторической реконструкции «Вереск», во внутреннем дворе Национального музея Удмуртии;

13:00-15:00 - народное гуляние «Сударыня наша - Масленица!» на центральной площадке Зоопарка Удмуртии;

12:00-14:00 - народные гуляния «Ух, ты! Масленица» на территории парковки ТРК «Столица» (ул. Автозаводская, 3а);

12:00-14:00 - театрализованное представление «Широкая наша Масленица» на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58);

12:00-14:00 - гуляния «Ой, Маслена-красота!» во дворе дома № 33 по ул. Локомотивная;

13:00-15:00 - народные гуляния «Масленица» в сквере им. Л.Л. Титова на ул. Гагарина;

12:00-13:00 - гуляния «Веселая Масленица» на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61).

18 февраля

11:00-12:00 - гуляния «Масленичный хоровод» на площадке по ул. Тверская, 36;

12:00-14:00 - развлекательная программа «Масленица» на стадионе школы № 91 (ул. Красноармейская, 78);

13:00-18:00 - районный праздник «Масленица» и конкурс огненных скульптур в Парке им. С.М. Кирова;

12:00-15:00 - «Масленичные гуляния» в Сквере металлургов;

13:00-15:00 - праздник «Проводы зимы» для жителей микрорайона во дворе по ул. 30 лет Победы, 19, 21, 23, 25; 13:00-14:00 - гуляния «Масленица» перед ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84); 11:00-13:00 - «Масленичные гуляния» на бульваре Гоголя (ул. Ломоносова);

12:00-16:00 - «Масленичные гуляния» в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118);

12:00-14:00 - «Масленичные гуляния» на площадке перед ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а).

Провожать зиму 18 февраля будут и в музее-заповеднике «Лудорвай». На празднике выступят народные ансамбли, а также свою шоу-программу покажет занесенный в Книгу рекордов Гиннеса силач из Ижевска Иван Шутов.

Программа:

12.00 – Встреча Масленицы и Масленичного поезда;

12.30 – Масленичные забавы: «Ледяной столб», «Петушиные бои», состязания силачей;

12.30 – Балаганное представление;

13.00 – Олимпийские игры в музее (у мельницы): масленичный комический футбол, веселый биатлон, бег на черевичках, стрельба валенком, бег в мешках, валенках – скороходах, на гигантских лыжах и т.д.;

13.00 – Конкурс «Коса – девичья краса»;

13.30 – Мужские забавы: «Кулачные бои», «Стенка на стенку», «Взятие снежного городка»;

14.30 – Сожжение чучела Масленицы;

12.00 – 15.00 – Работа выставки «Архаика и этнофутуризм» (художники Коми и Удмуртии) в здании волостного правления.

Напомним, в выходные горожан ждут на набережной ижевского пруда на фестивале ледовых фигур «Удмуртский лёд».

Кроме того, ярким завершением масленичной недели станет открытый фестиваль огненных скульптур «Пламя Ижевска» в парке имени Кирова, который пройдет 18 февраля.