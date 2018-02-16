Организаторы фестиваля «Удмуртский лед» ищут волонтеров

Добровольцы нужны для создания огненных скульптур.

Ижевск. Удмуртия. Организаторы фестиваля ледовых скульптур «Удмуртский лед» примут в свои ряды волонтеров. Как сообщается в официальной группе фестиваля, добровольцы нужны для создания огненных скульптур.

Помощь необходима 17 и 18 февраля. Всех желающих ждут на набережной ижевского пруда у лестницы к Монументу Дружбы Народов.

Замерзнуть не дадут – на площадке поставят печь и организуют обед и ужин.

Напомним, фестиваль ледовых фигур «Удмуртский лед» продлится до конца масленичной недели, до 18 февраля. В последний день на набережной соединятся три составляющие: ледовая скульптура, огненная и звуковая.