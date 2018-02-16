Агитационные выступления стартуют в понедельник, 19 февраля.

Ижевск. Удмуртия. График бесплатных выступлений в СМИ для кандидатов в Президенты России утвердили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Удмуртской Республики.

«Бесплатное эфирное время будет предоставляться кандидатам на должность Президента РФ и политическим партиям, выдвинувшим этих кандидатов, по будням в эфире государственных теле- и радиокомпаний», - отмечается в сообщении.

В Удмуртии кандидаты смогут воспользоваться услугами двух телерадиокомпаний – ТРК «Удмуртия» и ГТРК «Удмуртия». Агитационный период начнется в субботу, 17 февраля.

Жеребьевка прошла в ЦИКе 14 февраля. Заявки подали 7 кандидатов – Владимира Путина, Владимира Жириновского, Павла Грудинина, Григория Явлинского, Бориса Титова, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина, а также шесть партий - ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «ПАРТИЯ РОСТА», «Российский общенародный союз», «Коммунисты России».

«От кандидата Собчак и выдвинувшей ее партии «Гражданская инициатива» заявки в ЦИК Удмуртии на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени не поступили», - отметили в ЦИКе.

Определенный после жеребьевки график выступлений утвердили на заседании регионального Центризбиркома. Агитационные выступления стартуют в понедельник, 19 февраля.