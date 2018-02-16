Перевернувшееся в Ижевске авто, критика фильма о Цое и дата выхода новой книги Джорджа Мартина: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался последний рабочий день недели – пятница, 16 февраля. Утро корреспонденты информагентства «Сусанин» начали с чашки кофе и обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

«Перевертыш» в Ижевске:

Минувшей ночью на улице Ленина в Ижевске перевернулся автомобиль. Об этом свидетели произошедшего написали в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

По словам очевидцев, водитель «ВАЗа» был пьян. Вероятно, он не справился с управлением, в результате машина вылетела на трамвайные рельсы и перевернулась.

Бомж-угонщик:

Бездомный угнал «Лексус» в Ижевске. О произошедшем сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Сотрудники ГИБДД остановили элитный автомобиль у одного из ночных клубов Ижевска. Водитель иномарки был пьян. Выяснилось, что бомж угнал машину из автомойки.

«Работник автомойки, после употребления спиртных напитков, решил прокатиться по городу на данной иномарке», - отмечают правоохранители.

По факту угона возбудили уголовное дело.

Не коньяк:

В России запретят называть подкрашенный спирт коньяком. До конца 2018 года Правительство планирует внести изменения в федеральное законодательство, согласно которым будет запрещено продавать на территории страны суррогаты под видом элитного алкоголя, пишет Life.

На сегодняшний день несоответствие спиртосодержащих напитков ГОСТу не является основанием для снятия их с полок магазинов.

«Лживое» кино?

Известный музыкан Борис Гребенщиков раскритиковал ещё не вышедшую картину о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко. Об этом пишет Эхо Москвы.

Основатель группы «Аквариум» ознакомился со сценарием фильма и назвал его «ложью от начала и до конца».

При этом Гребенщиков пожелал режиссёру Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе. Музыкант отметил, что каждый в России, кто по роду деятельность берёт деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.

В долгий ящик:

Американский писатель Джордж Мартин отложил выпуск шестой части саги «Песнь льда и пламени». Книга, по которой снимают сериал «Игра престолов», должна была выйти в 2018 году, пишет Лайф.

Однако Мартин рассказал, что в этом году поклонники серии книг смогут увидеть только первый том дилогии «Пламя и кровь», рассказывающей полную историю династии Таргариен. И только после этого автор выпустит произведение про Вестерос под названием «Ветра зимы» - предпоследнюю часть саги.