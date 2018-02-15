Удмуртия в минуту: две главные проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 15 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов назвал две проблемы республики. По его словам, это зашоренность и отсутствие диалога. Кроме того, Бречалов пожаловался, что жители предпочитали выходные проводить дома.

Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Порыв газа:

В Ижевске 11 домов в районе улицы Молодёжной остались без газа. К этом привел порыв на подземном участке газопровода.

Ложные минирования:

В прошлом году в Ижевске значительно выросло число сообщений о ложных минированиях. За год было возбуждено 73 уголовных дела. Больше половины из них – в ноябре.

Частный концерн:

Большая часть концерна «Калашников» перешла в частные руки. Доля частных инвесторов в капитале ижевского предприятия выросла с 49% до 75% минус одна акция. Покупателем стал гендиректор концерна Алексей Криворучко.

Итоги гонки:

На Олимпиаде в Пхенчхане прошли биатлонные индивидуальные гонки. Удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева стала 24-й. «Золото» гонки досталось шведке Ханне Оберг.