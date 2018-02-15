  • $ 57.59 ↓
  • € 71.23 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: две главные проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      18:30, 15 февраля, 2018
      18:30, 15 февраля, 2018
      570
      0
      #спорт\n#промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#газ\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      570
      0

      Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В четверг, 15 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов назвал две проблемы республики. По его словам, это зашоренность и отсутствие диалога. Кроме того, Бречалов пожаловался, что жители предпочитали выходные проводить дома.

      Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Порыв газа:

      В Ижевске 11 домов в районе улицы Молодёжной остались без газа. К этом привел порыв на подземном участке газопровода.

      Ложные минирования:

      В прошлом году в Ижевске значительно выросло число сообщений о ложных минированиях. За год было возбуждено 73 уголовных дела. Больше половины из них – в ноябре.

      Частный концерн:

      Большая часть концерна «Калашников» перешла в частные руки. Доля частных инвесторов в капитале ижевского предприятия выросла с 49% до 75% минус одна акция. Покупателем стал гендиректор концерна Алексей Криворучко.

      Итоги гонки:

      На Олимпиаде в Пхенчхане прошли биатлонные индивидуальные гонки. Удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева стала 24-й. «Золото» гонки досталось шведке Ханне Оберг.

      18:30, 15 февраля, 2018
      570
      0
      #спорт\n#промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#газ\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      09:10, 09 февраля, 2018
      13650

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      12843
      10:39, 12 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      9766
      10:25, 14 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      6304
      11:02, 13 февраля, 2018

      Гигантскую опухоль мозга успешно удалили врачи из Ижевска

      5926
      08:30, 09 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      2959

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      2949
      16:56, 13 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2734
      10:12, 10 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2686
      19:22, 09 февраля, 2018

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2682
      15:53, 09 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      17:20, 10 февраля, 2018
      2387

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2255
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2182
      15:08, 10 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2094
      19:08, 12 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      2051
      19:37, 13 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      15 февраля, 2018

      ООО «КОМОС ГРУПП» на международной выставке «ПРОДЭКСПО 2018»

      15 февраля, 2018

      На бульваре Гоголя молодые художники соорудили Гоголя

      15 февраля, 2018