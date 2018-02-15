Власти города разберутся с общественной палатой Ижевска

Такое решение приняли на очередной сессии муниципального парламента в четверг, 15 февраля.

Ижевск. Удмуртия. С общественной палатой Ижевска будут разбираться. Такое решение приняли на очередной сессии муниципального парламента в четверг, 15 февраля.

«Получить администрации города в целом разобраться в ситуации, которая существует с общественной платой Ижевска, ну и подготовить предложения в части депутатов по дальнейшей работе, чтобы палата работала и у нас не возникали вопросы», - рассказал в ходе обсуждения вопроса председатель Гордумы Олег Гарин.

Парламентарии в ходе дискуссии высказали мнение, что те задачи, которые ставятся перед палатой, сейчас не выполняются.

«Давайте обсудим и количество, и способ создания палаты, но сейчас то это работать должно», - сказал глава города Юрий Тюрин.

В итоге депутаты единогласно поддержали данное решение.

Напомним, в середине января председатель общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова покинула свой пост.

