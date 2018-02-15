Курс молодого бойца пройдут кадеты Удмуртии на международном слёте

Победители состязаний отправятся в детский центр «Артек».

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники удмуртского кадетского корпуса принимают участие в международном слёте юных патриотов «Равнение на победу!». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Поволжье.

Торжественное открытие XVI международного слёта состоялось в понедельник, 12 февраля, в Перми. На него прибыли 35 команд из России, Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Монгольской Народной Республики, Донецка и Луганска. Среди участников - 13 команд Приволжского федерального округа, в том числе все шесть кадетских корпусов ПФО: Нижегородский, Удмуртский, Башкирский, Татарстанский, Чувашский и Пермский.

Участникам слёта предстоит пять дней жить в армейских палатках и проходить теоретические и практические занятия по огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основам службы спасения, пожарному делу, военной топографии, общевойсковой тактике и криминалистике.

Церемония закрытия слёта состоится 19 февраля. В этом году впервые победители в командных и индивидуальных зачетах будут награждены бесплатными путёвками в международный детский центр «Артек» на профильную смену «Кадеты России».