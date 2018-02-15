Делегация Удмуртии приняла участие с забеге на Кубок губернаторов в Сочи

Более 500 человек пробежали свыше 5 км по трассе Формулы-1.

Сочи. Краснодарский край. Делегация Удмуртии приняла участие в забеге на Кубок губернаторов в Сочи. Мероприятие состоялось в рамках Российского инвестиционного форума, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Всего в забеге приняли участие более 500 человек. Открыли мероприятие министр спорта России Павле Колобков и глава Удмуртии Александр Бречалов. От «родникового края» в забеге также приняли участие биатлонист Иван Черезов, лыжник Максим Вылегжанин и сенатор от Удмуртии Юрий Федоров.

Организатором забега выступил Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерации триатлона России и компании Universa.

Как отметил в своих соцсетях глава республики, «более 500 человек бежали не просто за спорт и здоровый образ жизни, но и за наших олимпийцев, которые сейчас защищают честь России на Олимпиаде в Пхенчане».