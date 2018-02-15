Стенд Удмуртии открылся на инвестиционном форуме в Сочи

Стенд республики состоит из двух блоков – «Инвестируй в Удмуртию» и «Сделано в Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. Стенд Удмуртии открылся на XVII Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.

Он отметил, что стенд республики состоит из двух блоков – «Инвестируй в Удмуртию» и «Сделано в Удмуртии».

«Инвестируй в Удмуртию – это большой блок деятельности команды республики, в том числе Корпорации развития Удмуртской Республики, по привлечению новых инвесторов, новых производств на территорию республики. Наша задача основная здесь – рассказать о потенциале республики для ведения бизнеса, для локализации производство, рассказать о возможностях в виде территории опережающего развития, которая у нас располагается в городе Сарапул, рассказать об условиях предоставления площадок, о тех выгодах и льготах, на которые инвесторы могут претендовать, если есть желание инвестировать», - пояснил Генералов.

По его словам, команда Удмуртии представит на форуме проекты, которые планируется реализовать в различных отраслях инвестиционной деятельности республики.

Форум начал свою работу в четверг, 15 февраля. Делегацию Удмуртии на нем возглавляет глава региона Александр Бречалов.