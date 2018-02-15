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      Стенд Удмуртии открылся на инвестиционном форуме в Сочи

      10:39, 15 февраля, 2018
      10:39, 15 февраля, 2018
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      #инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сочи\n#Александр Бречалов
      Фото: facebook.com (Михаил Хомич)
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      Стенд республики состоит из двух блоков – «Инвестируй в Удмуртию» и «Сделано в Удмуртии».

      Ижевск. Удмуртия. Стенд Удмуртии открылся на XVII Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.

      Он отметил, что стенд республики состоит из двух блоков – «Инвестируй в Удмуртию» и «Сделано в Удмуртии».

      «Инвестируй в Удмуртию – это большой блок деятельности команды республики, в том числе Корпорации развития Удмуртской Республики, по привлечению новых инвесторов, новых производств на территорию республики. Наша задача основная здесь – рассказать о потенциале республики для ведения бизнеса, для локализации производство, рассказать о возможностях в виде территории опережающего развития, которая у нас располагается в городе Сарапул, рассказать об условиях предоставления площадок, о тех выгодах и льготах, на которые инвесторы могут претендовать, если есть желание инвестировать», - пояснил Генералов.

      По его словам, команда Удмуртии представит на форуме проекты, которые планируется реализовать в различных отраслях инвестиционной деятельности республики.

      #ФорумСочи. День первый. На стенде #КомандаУдмуртии три дня все гости смогут: - посоревноваться с Вероникой Сафиной в уровне физической подготовки и узнать о ключевых мероприятиях #УдмуртияТерриторияСпорта; - познакомиться с 20+ компаниями #СделановУдмуртии от производителей молочной продукции #Комос до технологий беспилотных летательных аппаратов #ZalaAero; - найти проекты #ИнвестируйвУдмуртию с суммой вложений от 50 млн до 3 млрд ₽; - обсудить с Иваном Черезовым последние новости Олимпиады и получить приглашение на культурные фестивали и мероприятия в Республике. #УдмуртияЗаряжает не только позитивом, но и конкретными делами. Ждём в эти дни 10+ инвестиционных соглашений, новых рынков сбыта для наших компаний и совместные проекты с партнёрами из других регионов и стран!

      258 Likes, 7 Comments - Alexander Svinin (@asvinin) on Instagram: "#ФорумСочи. День первый. На стенде #КомандаУдмуртии три дня все гости смогут: - посоревноваться с..."


      Форум начал свою работу в четверг, 15 февраля. Делегацию Удмуртии на нем возглавляет глава региона Александр Бречалов.

      10:39, 15 февраля, 2018
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      #инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сочи\n#Александр Бречалов

       

       

       

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