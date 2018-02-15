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      Пропавшая в Ижевске девочка, пожизненный срок для педофилов и мешающая похудению посуда: что произошло минувшей ночью

      08:06, 15 февраля, 2018
      08:06, 15 февраля, 2018
      1770
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      #дети\n#туризм\n#здоровье\n#наука\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Пермский край\n#США\n#Удмуртия\n#суд
      Фото: Pixabay
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      О том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 15 февраля, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают за чашкой кофе. Традиционные обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире минувшей ночью, уже готов.

      Поиски девочки:

      Девочка-подросток пропала в Ижевске. О поисках сообщили в группе ПСО «Регион18» в соцсети Вконтакте.

      15-летняя Даша Закирова Даша ушла из дома 10 февраля. Была одета в черную шапку, черную куртку, синие джинсы, черные ботинки. Поисковики считают, что она может находиться в Сарапуле.

      Тех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию по телефону 02.


      Приговор для фальшивомонетчика:

      В Перми вынесли приговор жителю Ижевска. Его признали виновным в сбыте поддельных купюр, пишет АиФ.

      По данным пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, мужчина приехал в Пермь на такси в апреле 2017 года. Используя поддельные пятитысячные купюры, он расплатился в одной из аптек, а также в точке сети быстрого питания.

      «Всего ему удалось сбыть 3 такие купюры», - отмечают следователи.

      Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяца лишения свободы.

      Пополнение в маршруте:

      Город Углич вошел в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

      Специалисты ведомства не исключают, что маршрут будет расширяться. Главное условие – чтобы города, претендующие на вступление в «Золотое кольцо», сохраняли культурно-историческое наследие православной Руси, а также соответствовали современному уровню обслуживания.

      «Золотое кольцо» — сеть туристских маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. В него входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

      Аэросъемка города Углич (панорама)

      Аэровидеосъемка города Углич - город в России, Ярославской области, в XIII-XVI вв. центр Углицкого княжества. Город расположен на реке Волге (Угличское водохранилище) в 200 км к север-северо-востоку от Москвы и в 97 км к западу от Ярославля. Туристический центр на "Золотом кольце". Местная летописная традиция приписывает основание города Углече поле Яну Плесковитичу, родственнику княгини Ольги.


      Ужесточение наказания:

      В России преджложили ужесточить наказание для педофилов. Как пишет Накануне, соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

      «Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», — цитирует издание слова руководителя межфракционной группы по разработке проекта закона, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой.

      Кроме того, предлагается приостановить сроки давности по совершённым в отношении малолетних преступлениям до достижения ими совершеннолетия. Случаи, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками, будут считаться отягчающим обстоятельством.

      Мешают похудеть:

      Американские диетологи выяснили, какие вещества в посуде и одежде мешают похудеть. Как пишет Medikforum.ru, стало известно, что желающим похудеть людям нужно воздерживаться от приготовления пищи в посуде с антипригарным покрытием.

      Исследователи из США решили изучить химические вещества, известные под названием перфторалкильные субстанции (PFASs), которые присутствуют в посуде с антипригарным покрытием, а также в некоторых других предметах. Выяснилось, что существует прямая связь между высоким уровнем PFASs в крови человека и его неспособностью придерживаться диеты.

      08:06, 15 февраля, 2018
      1770
      0
      #дети\n#туризм\n#здоровье\n#наука\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Пермский край\n#США\n#Удмуртия\n#суд

       

       

       

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