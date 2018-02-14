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      Удмуртия в минуту: дом на Удмуртской и охрана школ

      18:29, 14 февраля, 2018
      Марат Газизуллин
      18:29, 14 февраля, 2018
      Марат Газизуллин
      527
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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      Обзор самых интересных новостей от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилась среда, 14 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

      Удмуртия в минуту: Возвращение жильцов в дом на Удмуртской и охрана школ

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Росгвардия усиливает контроль за школами

      Росгвардия проверяет охрану школ Удмуртии. Это делается по приказу Владимира Путина после ряда нападений на образовательные учреждения.  Росгвардейцев интересует подготовка охранников, техническое состояние сигнализации и оперативность экипажей вневедомственной охраны. Так, вооруженные сотрудники должны прибыть в школу в течении 8 – 10 минут.

      Дом на Удмуртской

      133 млн рублей потратят на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске. Деньги пойдут на покупку квартир для потерявших жилье и на ремонт уцелевших подъездов. Их отремонтируют уже к 1 марта. Пока все работы осуществляются за счет бюджета Удмуртии. Ожидается, что Минфин и Минстрой России компенсируют республике понесенные расходы.

      Тарифа на отопление в Сарапуле

      Новый гендиректор Сарапульской ТЭЦ Алексей Колесник сообщил, что тариф на отопление в Сарапуле подниматься не будет. При этом электростанция может обеспечить энергией крупный центр обработки данных.

      В Парке Космонавтов церковь строить не будут

      Решение о возведении церкви у Парка Космонавтов пока не принято. Первый заместитель главы Ижевска Сергей Задорожный сообщил, что никто не собирается вырубать деревья парка. При этом, власти Ижевска рассматривают еще несколько площадок для возведения храма. О необходимости строительства в Индустриальном районе столицы Удмуртии церкви неоднократно рассказывали сами местные жители.

      Алина Загитова стала заслуженным мастером спорта

      Ижевской фигуристке Алине Загитовой присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». Эти звания присвоили еще троим фигуристам - серебряным призерам Олимпийских игр в командных соревнованиях.

      18:29, 14 февраля, 2018
      Марат Газизуллин
      527
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

       

       

       

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