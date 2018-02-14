Видео: сотрудники Росгвардии устроили рейд по образовательным учреждениям.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии по Удмуртской Республике проверяют деятельность частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность школ. В среду, 14 февраля, рейды прошли в школах №63 и 19.

Стоит отметить, что по закону, проверять деятельность субъектов малого предпринимательства – а именно к ним относятся ЧОПы – можно не чаще одного раза в три года. Однако в этом году решено проинспектировать все компании. Связано это с инцидентами в Перми и Улан-Удэ.

Напомним, в середине января в Перми двое 15-летних юношей напали с ножом на младших ребят в одной из школ. Через несколько дней в Улан-Удэ девятиклассник ранил четырёх человек, ворвавшись в школу с топором.

«По итогам этих событий в соответствии с указом Президента Российской Федерации на этот год назначено проведение внеплановых проверок. <…> Также рассматривается вопрос об исключении частных охранных организаций из списка юридических лиц, которые подлежат проверке по 294-му закону («О защите прав юридических лиц 294-ФЗ» - Прим.ред) раз в три года. Возможно, контроль за ними повысится, будет более эффективным», - рассказал журналистам замначальника управления Росгвардии по Удмуртии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Николай Мерзляков.

В Ижевске проверили, как обеспечивается безопасность школ Uploaded by None on 2018-02-14.

Во время рейдов правоохранители проверяют наличие у охранников удостоверения, документов о прохождении спецподготовки.

«Какие последствия бывают в случае, когда охранник не получил надлежащую квалификацию, не обучился, всем известно. Это случаи, произошедшие в этом году буквально после нового года уже у всей России на слуху», - пояснил старший инспектор ЦЛРР Росгвардии по Удмуртской Республике Иван Сюрсин.

В школе №63 также силовики убедились в надежности срабатывания «тревожной кнопки». Через 8 минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны – именно они теперь принимают вызовы из образовательных учреждений.

Стоит отметить, что чаще всего вызовы на пульт вневедомственной охраны поступают в результате ложных срабатываний сигнализации. Но бывают и выезды на инциденты, связанные с хулиганством. Например, когда подростки разбивают в школе оконные стекла. В любом случае в образовательное учреждение выезжает экипаж – как минимум два человека – в касках и бронежилетах и с оружием. Группа должна убедиться, что в школе ничего не произошло, а если инцидент имеет место быть – обеспечить безопасность сотрудников и учащихся.

Подобные рейды проводятся и в других школах, чтобы в Ижевске не повторилась пермская трагедия.