Мероприятие объединило более 10 тыс. человек со всей России, вовлечённых в практики наставничества.

Москва. Россия. Делегация Удмуртии приняла участие в мероприятиях первого всероссийского форума «Наставник – 2018». Площадка объединила более 10 тыс. человек со всей России, вовлечённых в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

По информации пресс-службы главы и правительства региона, от республики на форум отправились сотрудники промышленных предприятий региона, учреждений социальной сферы, общественных объединений, команд от муниципальных образований, представители различных министерств, а также Александр Бречалов.

Спикерами дискуссионных площадок от Удмуртии стали: постпред главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич (площадка «Чиновник 2.0 − наставничество на госслужбе»); тренер по спорту лиц с ПОДА «Федерации физической культуры и спорта инвалидов с ПОДА Удмуртской Республики» Андрей Кузнецов (площадка «Наставничество для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья»).

На лекционной сессии «Наставничество в будущем. Digital технологии как инструмент Наставничества», одним из спикеров которой выступил глава Удмуртии Александр Бречалов, обсудили несколько вопросов, касающихся того, как тема наставничества пересекается с развитием цифровых технологий, и как можно использовать современные технологии для работы с подрастающим поколением.

Приветствуя участников сессии, руководитель региона отметил, что в последнее время тема наставничества довольно широко легитимизирована в самых различных форматах и является серьёзным элементом государственной политики.

Что же касается темы дискуссии, Александр Бречалов подчеркнул: «Раньше мы общались со своими подшефными офлайн, теперь онлайн – всё на расстоянии клика. Изменения происходят настолько быстро, что мы постоянно находимся в роли догоняющих. Вспомните, как мы осваивали мессенджеры, социальные сети, как там себя вести, как отвечать на запрос подростков. Теперь я понимаю, что и это уже вчерашний день. И сейчас нам нужно ответить на вопрос: как нам налаживать контакт с подростками и отвечать им в их пространстве».

По словам Бречалова, здесь необходимо решить две основные задачи: первая - выделить отдельным направлением работу с изменениями в сфере коммуникаций, вторая – организовать работу с запросом молодёжи.

«Такая дискуссия должна проходить не от форума к форуму, а постоянно, в рабочей группе. Я как наставник вижу в этом огромную потребность для себя. У меня сейчас около 30 человек по стране. Мы в Удмуртии запустили проект «Наставничество». И я понимаю, что если я хочу выполнять эту функцию, то мне надо как-то научиться с ними коммуницировать. И ещё, что у нас точно сейчас не получается – это отвечать на их запрос. Мы предполагаем и убеждаем себя – особенно мой возраст и плюс – что мы знаем, что нужно подросткам. Ничего подобного. Поэтому вторая тема – это работа с запросом молодёжи. Да, мы отвечаем на запросы той части молодого поколения, которая активна, для кого мы строим воркаут площадки, спортивную инфраструктуру, проводим фестивали, организуем летние лагеря – и это здорово. Но есть и другая часть, на чьи запросы мы пока не отвечаем. И эти задачи мы как наставники должны решать в первую очередь», - резюмировал Александр Бречалов.

Добавим, что с 16 февраля по 6 марта окружные форумы «Наставник» пройдут в 7 федеральных округах (в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставропольском и Приморском краях). Форум Приволжского федерального округа состоится в Удмуртии 3 марта в Доме Дружбы народов.