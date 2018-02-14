Художники из Абакана нарисуют на одном из троллейбусов Ижевска патриотическое граффити

Столица Удмуртии станет восьмым городом, в котором побывают Денис и Игорь Федосенко.

Ижевск. Удмуртия. Художники и активисты ОНФ из Абакана нарисуют на одном из троллейбусов Ижевска патриотическое граффити. Как сообщает пресс-служба общественной организации, столица Удмуртии станет восьмым городом, в котором побывают Денис и Игорь Федосенко.

Акция направлена на привлечение внимания к президентским выборам. Всего в планах — 15 городов.

После Ижевска активисты отправятся в Казань. После визита всех городов художники создадут фотовыставку в Москве.