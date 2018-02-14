В Удмуртии сформируют корпус общественных наблюдателей на выборы президента России

Ожидается, что общественные наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке.

Ижевск. Удмуртия. На выборах президента России 18 марта в Удмуртии будут работать общественные наблюдатели. Как рассказал председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Павел Вершинин, в регионе насчитывается 1,2 млн избирателей, 41% из них живут в Ижевске. На территории республики 18 марта откроются 1204 избирательных участка. Предполагается, что на каждом из них следить за ходом выборов помимо наблюдателей от партий, будет и представитель общественников.

«Главная цель – обеспечение избирательных прав граждан, обеспечение прозрачности и легитимности выборов президента Российской Федерации. Мы создаем корпус общественных наблюдателей в Удмуртии. Он будет набран из представителей общественных организаций, с которыми Общественная палата Удмуртской Республики заключила соглашения, студенческого сообщества, из средств массовой информации», - рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты Удмуртии по мониторингу реализации избирательных прав граждан Рашид Хуснутдинов.

Стать общественным наблюдателем может любой желающий старше 18 лет. Требования к кандидатам определяет федеральное законодательство. Так, наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избиркомов с правом решающего голоса.

«Мы рекомендуем участвовать в общественном наблюдении гражданам, которые уверенно владеют персональным компьютером, которые ведут свои аккаунты в социальных сетях, которые имеют на своих сотовых телефонах установленные мессенджеры. Разумеется, это не обязательные требования, это рекомендация», - отметил Хуснутдинов. О найденных нарушениях наблюдатели в режиме онлайн будут сообщать в социальных сетях.

Желающие присутствовать в день выборов на избирательном участке в качестве наблюдателя, могут позвонить по телефону (3412) 23-28-55 или отправить письмо на почту rg-18@bk.ru. Уже 25 февраля в Ижевске пройдет республиканский форум общественных наблюдателей, на котором они узнают о своих правах, обязанностях, порядке работы и действиях в различных ситуациях.