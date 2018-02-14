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      В Удмуртии сформируют корпус общественных наблюдателей на выборы президента России

      12:40, 14 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      12:40, 14 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      895
      0
      #выборы\n#общество\n#Удмуртия
      Фото: vesti22.tv
      895
      0

      Ожидается, что общественные наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке.

      Ижевск. Удмуртия. На выборах президента России 18 марта в Удмуртии будут работать общественные наблюдатели. Как рассказал председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Павел Вершинин, в регионе насчитывается 1,2 млн избирателей, 41% из них живут в Ижевске. На территории республики 18 марта откроются 1204 избирательных участка. Предполагается, что на каждом из них следить за ходом выборов помимо наблюдателей от партий, будет и представитель общественников.

      «Главная цель – обеспечение избирательных прав граждан, обеспечение прозрачности и легитимности выборов президента Российской Федерации. Мы создаем корпус общественных наблюдателей в Удмуртии. Он будет набран из представителей общественных организаций, с которыми Общественная палата Удмуртской Республики заключила соглашения, студенческого сообщества, из средств массовой информации», - рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты Удмуртии по мониторингу реализации избирательных прав граждан Рашид Хуснутдинов.

      Стать общественным наблюдателем может любой желающий старше 18 лет. Требования к кандидатам определяет федеральное законодательство. Так, наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избиркомов с правом решающего голоса.

      «Мы рекомендуем участвовать в общественном наблюдении гражданам, которые уверенно владеют персональным компьютером, которые ведут свои аккаунты в социальных сетях, которые имеют на своих сотовых телефонах установленные мессенджеры. Разумеется, это не обязательные требования, это рекомендация», - отметил Хуснутдинов. О найденных нарушениях наблюдатели в режиме онлайн будут сообщать в социальных сетях.

      Желающие присутствовать в день выборов на избирательном участке в качестве наблюдателя, могут позвонить по телефону (3412) 23-28-55 или отправить письмо на почту rg-18@bk.ru. Уже 25 февраля в Ижевске пройдет республиканский форум общественных наблюдателей, на котором они узнают о своих правах, обязанностях, порядке работы и действиях в различных ситуациях.

      12:40, 14 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      895
      0
      #выборы\n#общество\n#Удмуртия

       

       

       

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