Прокуратура «воскресила» жителя Киясовского района

Мужчину ошибочно признали умершим.

Киясово. Удмуртия. Прокуратура Киясовского района «воскресила» местного жителя, который был признан умершим. Управление ЗАГС ошибочно составило справку о смерти 64-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что житель деревни Старая Салья на время выехал за пределы Киясовского района, а о своем уходе никому из близких родственников и друзей не сообщил.

По иронии судьбы, из-за его долгого отсутствия родственники по ошибке опознали мужчину в трупе, предоставленном на опознание.