ДТП на улице Союзной в Ижевске, перенос школьных каникул и способ уничтожить грипп: что произошло минувшей ночью

Обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Встречаем утро вторника в Удмуртии. По традиции корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП в Ижевске:

Утром во вторник, 13 февраля, произошла авария на улице Союзной в Ижевске. У остановки «Улица Сабурова» легковой автомобиль врезался в фуру, рассказали очевидцы произошедшего в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

Подробности и обстоятельства произошедшей аварии в настоящее время выясняются.

Снаряд под мостом:

Снаряд авиационной пушки нашли под мостом на улице Новоажимова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.

Подозрительный предмет обнаружили рабочие при разборе песчано-гравийной смеси. Подробности – на нашем сайте.

Штрафы для автолюбителей:

С начала 2018 года в Ижевске оштрафовали 71 автолюбителя за то, что их машины мешали уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Штраф для жителей за такое правонарушение составляет 500 рублей, для юридических лиц - до 14 тыс. рублей.

Перенос школьных каникул:

Минобразования России не посчитал нужным переносить начало зимних каникул и менять график учебного года. Как пишет РенТВ, с предложением об изменении графика ранее выступил вице-премьер страны Александр Хлопонин.

Издание отмечает, что ведомство уже изучало различные варианты возможных изменений в графике учебного года, но педагогическое и родительское сообщества нашли их нецелесообразными.

По информации Министерства образования и науки, против введения плавающего графика высказались 89% учителей и более 68% родителей учеников, а также большинство российских регионов.

Борьба с гриппом:

Ученые нашли способ уничтожить вирус гриппа. Как пишет Life, для этого исследователи использовали ультрафиолетовые лампы с длиной волны около 220 нм.

Открытие сделали специалисты медицинского центра Колумбийского университета. С помощью ультрафиолетовой лампы они очистили воздух в помещении и разные поверхности от вредных бактерий. При этом её свет не несёт опасности для человека.

Раньше для борьбы с гриппом использовали ультрафиолет с длиной волны около 250 нм. Лучи помогали обеззараживать помещения, но были вредны для человека. Поэтому специалисты предложили ультрафиолет с меньшей длиной волны — около 220 нм. Такие лучи не могут проникнуть даже в верхние слои человеческой кожи, при этом безопасны для тканей глаза.

В планах учёных — испытать новые лампы в различных условиях. Если технология окажется эффективной, не исключено, что они появятся в широкой продаже.