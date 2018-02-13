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      ДТП на улице Союзной в Ижевске, перенос школьных каникул и способ уничтожить грипп: что произошло минувшей ночью

      08:00, 13 февраля, 2018
      08:00, 13 февраля, 2018
      1542
      0
      #здоровье\n#наука\n#дороги\n#авто\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#взрыв\n#штрафы\n#Удмуртия\n#школы\n#каникулы\n#грипп
      Фото: pxhere.com
      1542
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      Обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Встречаем утро вторника в Удмуртии. По традиции корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      ДТП в Ижевске:

      Утром во вторник, 13 февраля, произошла авария на улице Союзной в Ижевске. У остановки «Улица Сабурова» легковой автомобиль врезался в фуру, рассказали очевидцы произошедшего в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

      Подробности и обстоятельства произошедшей аварии в настоящее время выясняются.

      Снаряд под мостом:

      Снаряд авиационной пушки нашли под мостом на улице Новоажимова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.

      Подозрительный предмет обнаружили рабочие при разборе песчано-гравийной смеси. Подробности – на нашем сайте.

      Штрафы для автолюбителей:

      С начала 2018 года в Ижевске оштрафовали 71 автолюбителя за то, что их машины мешали уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      Штраф для жителей за такое правонарушение составляет 500 рублей, для юридических лиц - до 14 тыс. рублей.

      Перенос школьных каникул:

      Минобразования России не посчитал нужным переносить начало зимних каникул и менять график учебного года. Как пишет РенТВ, с предложением об изменении графика ранее выступил вице-премьер страны Александр Хлопонин.

      Издание отмечает, что ведомство уже изучало различные варианты возможных изменений в графике учебного года, но педагогическое и родительское сообщества нашли их нецелесообразными.

      По информации Министерства образования и науки, против введения плавающего графика высказались 89% учителей и более 68% родителей учеников, а также большинство российских регионов.

      Борьба с гриппом:

      Ученые нашли способ уничтожить вирус гриппа. Как пишет Life, для этого исследователи использовали ультрафиолетовые лампы с длиной волны около 220 нм.

      Открытие сделали специалисты медицинского центра Колумбийского университета. С помощью ультрафиолетовой лампы они очистили воздух в помещении и разные поверхности от вредных бактерий. При этом её свет не несёт опасности для человека.

      Раньше для борьбы с гриппом использовали ультрафиолет с длиной волны около 250 нм. Лучи помогали обеззараживать помещения, но были вредны для человека. Поэтому специалисты предложили ультрафиолет с меньшей длиной волны — около 220 нм. Такие лучи не могут проникнуть даже в верхние слои человеческой кожи, при этом безопасны для тканей глаза.

      В планах учёных — испытать новые лампы в различных условиях. Если технология окажется эффективной, не исключено, что они появятся в широкой продаже.

      08:00, 13 февраля, 2018
      1542
      0
      #здоровье\n#наука\n#дороги\n#авто\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#взрыв\n#штрафы\n#Удмуртия\n#школы\n#каникулы\n#грипп

       

       

       

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