Снаряд авиационной пушки обнаружили на улице Новоажимова в Ижевске

30-миллиметровое орудие представляло реальную опасность для населения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Новоажимова обнаружили 30-миллиметровый снаряд авиационной пушки со взрывателем. Орудие представляло реальную опасность для жизни населения, сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.

Подозрительный предмет нашли рабочие при разборе песчано-гравийной смеси, о чем они сразу же сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию. Позднее взрывотехники ОМОН уничтожили находку накладным зарядом.