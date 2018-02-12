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      Компания «Радонеж» получит на 1,2 млн рублей меньше из-за плохой уборки снега в Ижевске

      14:15, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      14:15, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      307
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#коммунальные услуги\n#коммунальные службы\n#Юрий Тюрин
      Фото: ИА "Сусанин"
      307
      0

      Подрядчик выполняет работы в Устиновском районе столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Компания «Радонеж» получит на 1,2 млн рублей меньше из-за плохой уборки снега в Ижевске. Как сообщал в соцсетях глава города Юрий Тюрин, подрядчик выполняет работы в Устиновском районе столицы Удмуртии.

      «За январь компании «Радонеж» снижена стоимость работ за некачественную уборку на 1 млн рублей, за прошлую неделю - на 200 тыс. рублей», - написал градоначальник.

      По словам Юрия Тюрина, в среду, 14 февраля, представители администрации Ижевска организуют объезд территории города совместно с представителями подрядчиков.

      «Маршрут предлагаю составить самим жителям города. В комментариях оставляйте свои предложения, на которые необходимо обратить внимание», - написал Тюрин.

      14:15, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      307
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#коммунальные услуги\n#коммунальные службы\n#Юрий Тюрин

       

       

       

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