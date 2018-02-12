Подрядчик выполняет работы в Устиновском районе столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Радонеж» получит на 1,2 млн рублей меньше из-за плохой уборки снега в Ижевске. Как сообщал в соцсетях глава города Юрий Тюрин, подрядчик выполняет работы в Устиновском районе столицы Удмуртии.

«За январь компании «Радонеж» снижена стоимость работ за некачественную уборку на 1 млн рублей, за прошлую неделю - на 200 тыс. рублей», - написал градоначальник.

По словам Юрия Тюрина, в среду, 14 февраля, представители администрации Ижевска организуют объезд территории города совместно с представителями подрядчиков.

«Маршрут предлагаю составить самим жителям города. В комментариях оставляйте свои предложения, на которые необходимо обратить внимание», - написал Тюрин.