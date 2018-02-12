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      Средний возраст жителей Удмуртии составил 39 лет

      12:10, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      12:10, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      436
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#возраст
      Фото: @arzik2
      436
      0

      По данным на 1 января 2017 года средний возраст мужчин – 36 лет, женщин – 41 год.

      Ижевск. Удмуртия. По данным на 1 января 2017 года средний возраст жителей Удмуртии составил 39 лет: мужчин – 36 лет, женщин – 41 год. Об этом сообщает Удмуртстат.

      Отметим, что показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 2005 по 2016 год вырос на 6,5 лет с 64,4 до 70,9 года. У городских жителей она составляет 72 года, в сельской местности – на 3,4 года меньше.

      Кроме того, есть гендерные различия: ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 12-13 лет ниже, чем женщин. В 2016 году у сильного пола она составила 64,6 года, а у слабого – 77,1 года.

      По прогнозам Росстата ожидаемая продолжительность жизни при рождении будет стабильно расти и к 2030 году достигнет для мужчин 69,7 года, для женщин – 79,3 года.

      Напомним, ранее Удмуртстат сообщал, что по итогам 2017 года в Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1 172 женщины. Расхождение в цифрах начинается с 35-летнего возраста. 

      12:10, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      436
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#возраст

       

       

       

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