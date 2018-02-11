Удмуртстат подсчитал во сколько жителям Удмуртии обойдутся блины на Масленицу

Приготовить главное блюдо масленичной недели можно будет за 107 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Масленицы статисты подсчитали во сколько обойдется жителям Удмуртии приготовление блинов. По подсчетам Удмуртстата, испечь главное блюдо масленичной недели можно будет за 107 рублей.

В своих подсчетах статисты использовали данные о стоимости ингредиентов за январь 2018 года самого простого рецепта блинов. Так, 1 литр молока обойдется жителям республики в 45 руб. 92 коп., а 80 грамм сахара – 2,5 рубля.

За два яйца нужно будет заплатить чуть больше 10 рублей, а за чайную ложку соли – 50 копеек. При этом стоимость 440 граммов муки составит 11 руб. 20 коп.

Цена растительного масла за 100 грамм будет равна 8 руб.94 коп., а 60 грамм сливочного – 28 руб.

При этом если к блинам добавить начинку из икры, то стоимость главного блюда Масленицы возрастет вдвое – со 107 до 363 рублей за 100 грамм. Однако если в качестве начинки или угощения к ним подавать варенье, то их цена останется прежней, так как хозяйки Удмуртии чаще всего готовят его сами из ягод, собранных летом.