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      Удмуртстат подсчитал во сколько жителям Удмуртии обойдутся блины на Масленицу

      15:45, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      15:45, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      491
      0
      #Ижевск\n#Масленица\n#продукты\n#Удмуртия\n#цены\n#статистика
      Фото: pixabay.com
      491
      0

      Приготовить главное блюдо масленичной недели можно будет за 107 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В преддверии Масленицы статисты подсчитали во сколько обойдется жителям Удмуртии приготовление блинов. По подсчетам Удмуртстата, испечь главное блюдо масленичной недели можно будет за 107 рублей.  

      В своих подсчетах статисты использовали данные о стоимости ингредиентов за январь 2018 года самого простого рецепта блинов. Так, 1 литр молока обойдется жителям республики в 45 руб. 92 коп., а 80 грамм сахара – 2,5 рубля.  

      За два яйца нужно будет заплатить чуть больше 10 рублей, а за чайную ложку соли – 50 копеек. При этом стоимость 440 граммов муки составит 11 руб. 20 коп.  

      Цена растительного масла за 100 грамм будет равна 8 руб.94 коп., а 60 грамм сливочного  – 28 руб.  

      При этом если к блинам добавить начинку из икры, то стоимость главного блюда Масленицы возрастет вдвое – со 107 до 363 рублей за 100 грамм. Однако если в качестве начинки или угощения к ним подавать варенье, то их цена останется прежней, так как хозяйки Удмуртии  чаще всего готовят его сами из ягод, собранных летом. 

      15:45, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      491
      0
      #Ижевск\n#Масленица\n#продукты\n#Удмуртия\n#цены\n#статистика

       

       

       

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