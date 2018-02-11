Кроме того, в Сарапуле в рамках фестиваля впервые организовали «Пельмень-фэст».

Ижевск. Удмуртия. «Всемирный день пельменя» в Ижевске посетили более 30 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Удмуртии, за общественным порядком следили около 100 полицейских.

В этом году участники «Пельменного фестиваля» научились различным техникам лепки пельменей и узнали семейные рецепты этого блюда со всего мира, а также участвовали в различных состязаниях.

В частности, метали стилизованные под пельмень мячи в кастрюли без дна; поднимали 16-килограммовые мешки с «пельменями», играли в «пельменный хоккей» и запускали пельменных воздушных змеев. Своими впечатлениями накануне ижевчане поделились в социальных сетях.

Помимо жителей Удмуртии гостями праздника стали представители Дагестана, Татарстана, Пермского края, Самарской и Саратовской областей.

Отмечается, что в этом году в Сарапуле во время «Пельменного фестиваля» впервые провели «Пельмень-фэст». Как сообщили в пресс-службе администрации города, для него на набережной Камы специально установили горки и снежный лабиринт.

Главным событием праздника стал хоккей на валенках. В товарищеском матче приняли участие сборные Ижевска и Сарапула. В итоге под громкие крики болельщиков победу со счетом 5:1 одержала команда города на Каме.