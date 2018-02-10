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      Акция «Обними школу» пройдет в Ижевске

      12:14, 10 февраля, 2018
      12:14, 10 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#молодежь\n#волонтёры
      Фото: izh.ru
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      Она состоится в рамках Года волонтера.

      Ижевск. Удмуртия. Городская акция «Обними школу» пройдет в феврале и марте в Ижевске. Как рассказал заместитель главы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков, она посвящена развитию волонтерского движения и благотворительности.

      В акции, которая продлится до 30 марта, участвуют все ижевские школы, учреждения дополнительного образования, педагоги, ученики и их родители.

      В рамках акции 10 февраля в 15.00 на бульваре Гоголя стартует городской семейный пешеходный марафон «Мой город», во время которого команды детей и родителей, 25 семей, посетят исторические места города, памятники культуры и архитектуры, станут участниками интеллектуальной викторины.

      Во всех школах в феврале проводятся эстафеты здоровья, они включают в себя конкурсы, турниры, викторины, мастер-классы, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.

      В начале февраля стартовал чемпионат настольных игр «Игроmix» для школьников, который пройдет в 3 этапа - школьный, районный, городской. Кроме того, начал работу межведомственный профилактический проект «Академия волонтеров», тема этого года - «Здоровье будущих пап и мам».

      В рамках Года волонтера в Ижевске разработан календарь добрых событий, в который включены мероприятия, направленные на пропаганду добрых дел, благотворительности, здорового образа жизни. Каждая образовательная организация может включиться в мероприятия городского календаря и организовать добрые дела в своей школе.

      21 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества пройдет Волонтерский слет, который объединит 300 активных добровольцев - представителей 65 отрядов, созданных в школах города.

      Завершит цикл мероприятий в рамках акции «Обними школу» танцевальный флеш-моб, который пройдет во всех школах города с участием учеников и их родителей.

      По итогам акции на сайте izh.ru будет создана интерактивная карта, где образовательные организации разместят свои фотоотчеты.

      Календарь добрых дел опубликован на сайте города

      12:14, 10 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#молодежь\n#волонтёры

       

       

       

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