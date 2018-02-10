Акция «Обними школу» пройдет в Ижевске

Она состоится в рамках Года волонтера.

Ижевск. Удмуртия. Городская акция «Обними школу» пройдет в феврале и марте в Ижевске. Как рассказал заместитель главы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков, она посвящена развитию волонтерского движения и благотворительности.

В акции, которая продлится до 30 марта, участвуют все ижевские школы, учреждения дополнительного образования, педагоги, ученики и их родители.

В рамках акции 10 февраля в 15.00 на бульваре Гоголя стартует городской семейный пешеходный марафон «Мой город», во время которого команды детей и родителей, 25 семей, посетят исторические места города, памятники культуры и архитектуры, станут участниками интеллектуальной викторины.

Во всех школах в феврале проводятся эстафеты здоровья, они включают в себя конкурсы, турниры, викторины, мастер-классы, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.

В начале февраля стартовал чемпионат настольных игр «Игроmix» для школьников, который пройдет в 3 этапа - школьный, районный, городской. Кроме того, начал работу межведомственный профилактический проект «Академия волонтеров», тема этого года - «Здоровье будущих пап и мам».

В рамках Года волонтера в Ижевске разработан календарь добрых событий, в который включены мероприятия, направленные на пропаганду добрых дел, благотворительности, здорового образа жизни. Каждая образовательная организация может включиться в мероприятия городского календаря и организовать добрые дела в своей школе.

21 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества пройдет Волонтерский слет, который объединит 300 активных добровольцев - представителей 65 отрядов, созданных в школах города.

Завершит цикл мероприятий в рамках акции «Обними школу» танцевальный флеш-моб, который пройдет во всех школах города с участием учеников и их родителей.

По итогам акции на сайте izh.ru будет создана интерактивная карта, где образовательные организации разместят свои фотоотчеты.

Календарь добрых дел опубликован на сайте города.