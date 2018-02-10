Экс-глава Минобраза Удмуртии Алексей Шепталин будет работать доцентом в УдГУ

Он отметил, что устроится ему удалось только на четверть ставки.

Ижевск. Удмуртия. Бывший министр образования Удмуртии Алексей Шепталин на своей странице в Фейсбук сообщил, что устраивается работать в Удмуртский госуниверситет. Сейчас он проходит медосмотр для трудоустройства.

Корреспонденту «Сусанина» экс-министр рассказал, что трудоустраивается в Институт права, социального управления и безопасности УдГУ доцентом на четверть ставки.

«Это всё, что я заслужил. Есть несколько медалей к «мундиру» и званий для резюме», - иронично заметил Алексей Шепталин.

Отметим, что ранее Шепталин более десяти лет преподавал в УдГУ, он также имеет ученую степень кандидата исторических наук.