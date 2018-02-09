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      Ижевск гуляет: в столице пройдет праздничное закрытие Пельменного фестиваля

      18:00, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      18:00, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      649
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#пельмени
      Фото: pixabay.com
      649
      0

      Гостей ждут на Центральной площади города, набережной и на площадке у монумента «Дружбы народов».

      Ижевск. Удмуртия. Закрытие фестиваля «Всемирный день пельменя» состоится в Ижевске 10 февраля. Праздничные гуляния пройдут на Центральной площади города, набережной и на площадке у монумента «Дружбы народов».

      Удмуртское чествование национального блюда проходит в республике уже в 4 раз. С 1 по 10 февраля пельменные мастера делились с горожанами нетрадиционными рецептами семейного блюда, проводили мастер-классы и пельменные мастерские.

      В день закрытия, в субботу, гости смогут попробовать не только удмуртские «пельняни», но и национальные блюда народов мира. Также на главных площадках фестиваля соберутся лучшие производители пельменных полуфабрикатов.

      Помимо массового поедания «хлебных ушек», жителей ждут спортивные игры: метание стилизованных под пельмень мячей в кастрюли без дна; поднятие 16 кг мешка с «пельменями», хоккей с пельменной тематикой, запуск пельменных воздушных змеев и многое другое.

      Также любой житель сможет рассказать о своей республике и удмуртском фестивале отправив памятную открытку с штемпелем праздника в любую точку страны и мира.

      Программа мероприятий на 10 февраля:

      Центральная площадь Ижевска:

      11:00-11:30 – Церемония открытия фестиваля «Всемирный день пельменя-2018» на центральной сцене;

      11:30-16:00 – Концертная программа на центральной сцене, в том числе: Фолк-фестиваль «Этно-мир», розыгрыши и конкурсы, интервью и видео о жизни фестиваля;

      13:00, 15:00, 17:00 – Пельменные пешеходные экскурсии;

      10:00-18:00 – Межнациональный пельменный СЪЕСТ;

      10:00-16:00 – гастрономическая карта народов России «Вкусная страна»;

      10:00-18:00 – Ярмарка-продажа «Пельменные ряды»;

      10:00-17:00 – «Шудон корка» (дом игр для детей);

      10:00-17:00 – Дизайн-маркет «Подарок из Удмуртии»;

      10:00-17:00 – Выставка работ участников конкурса «Золотые руки»;

      11:00-16:00 – Акция «Открытка из Ижевска»;

      15:30 – Розыгрыш по итогам акции «Вкусный рынок» от партнера фестиваля «Рынок на Сенной»;

      10:00-16:00 – «Пельменные игры» и аттракционы, в том числе: Тупен Шудон, Пельнянькей, Пельнянь-шудон, Рыбалка, охота, и собирательство, Секыт пельнянь;

      16:00-17:00 – Подведение итогов и награждение победителей онлайн-конкурсов, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь», вручение кубка «Удмуртская шумовка»;

      17:00 – Главный розыгрыш «Годового запаса пельменей»

      10:00-18:00 – Горячая еда и напитки.  

      Площадка у монумента «Дружба народов»:

      11:00-12:00 – Регистрация участников семейных соревнований;

      12:00-15:00 – Творческие и спортивные презентации проектов и организаций, работающих с особенными детьми и взрослыми;

      12:00-15:00 – Пельменные игры для участия семей с особенными детьми;

      11:00-15:00 – Мастер-классы и настольные игры в теплом шатре;

      11:00-15:00 – Фотозоны. Анимация. Игры;

      11:00 – 15:00 – Горячая еда и напитки.  

      Набережная ижевского пруда:

      Кубок «Удмуртская шумовка»;

      11:00 – регистрация участников;

      11:00-15:00 – Спортивно-национальные соревнования на кубок «Удмуртская шумовка»;

      11:00–15:00 – Творческие выступления и розыгрыши;

      11:00-15:00 – Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» и фотозона «Сады ветра»;

      11:00-16:00 – «Пельменные игры» и аттракционы, в том числе: Кукей Бичаса, Пельняньтон, Пельменные фотозоны;

      10:00-16:00 – Горячая еда и напитки

      18:00, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      649
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#пельмени

       

       

       

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