Ижевск гуляет: в столице пройдет праздничное закрытие Пельменного фестиваля

Гостей ждут на Центральной площади города, набережной и на площадке у монумента «Дружбы народов».

Ижевск. Удмуртия. Закрытие фестиваля «Всемирный день пельменя» состоится в Ижевске 10 февраля. Праздничные гуляния пройдут на Центральной площади города, набережной и на площадке у монумента «Дружбы народов».

Удмуртское чествование национального блюда проходит в республике уже в 4 раз. С 1 по 10 февраля пельменные мастера делились с горожанами нетрадиционными рецептами семейного блюда, проводили мастер-классы и пельменные мастерские.

В день закрытия, в субботу, гости смогут попробовать не только удмуртские «пельняни», но и национальные блюда народов мира. Также на главных площадках фестиваля соберутся лучшие производители пельменных полуфабрикатов.

Помимо массового поедания «хлебных ушек», жителей ждут спортивные игры: метание стилизованных под пельмень мячей в кастрюли без дна; поднятие 16 кг мешка с «пельменями», хоккей с пельменной тематикой, запуск пельменных воздушных змеев и многое другое.

Также любой житель сможет рассказать о своей республике и удмуртском фестивале отправив памятную открытку с штемпелем праздника в любую точку страны и мира.

Программа мероприятий на 10 февраля:

Центральная площадь Ижевска:

11:00-11:30 – Церемония открытия фестиваля «Всемирный день пельменя-2018» на центральной сцене;

11:30-16:00 – Концертная программа на центральной сцене, в том числе: Фолк-фестиваль «Этно-мир», розыгрыши и конкурсы, интервью и видео о жизни фестиваля;

13:00, 15:00, 17:00 – Пельменные пешеходные экскурсии;

10:00-18:00 – Межнациональный пельменный СЪЕСТ;

10:00-16:00 – гастрономическая карта народов России «Вкусная страна»;

10:00-18:00 – Ярмарка-продажа «Пельменные ряды»;

10:00-17:00 – «Шудон корка» (дом игр для детей);

10:00-17:00 – Дизайн-маркет «Подарок из Удмуртии»;

10:00-17:00 – Выставка работ участников конкурса «Золотые руки»;

11:00-16:00 – Акция «Открытка из Ижевска»;

15:30 – Розыгрыш по итогам акции «Вкусный рынок» от партнера фестиваля «Рынок на Сенной»;

10:00-16:00 – «Пельменные игры» и аттракционы, в том числе: Тупен Шудон, Пельнянькей, Пельнянь-шудон, Рыбалка, охота, и собирательство, Секыт пельнянь;

16:00-17:00 – Подведение итогов и награждение победителей онлайн-конкурсов, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь», вручение кубка «Удмуртская шумовка»;

17:00 – Главный розыгрыш «Годового запаса пельменей»

10:00-18:00 – Горячая еда и напитки.

Площадка у монумента «Дружба народов»:

11:00-12:00 – Регистрация участников семейных соревнований;

12:00-15:00 – Творческие и спортивные презентации проектов и организаций, работающих с особенными детьми и взрослыми;

12:00-15:00 – Пельменные игры для участия семей с особенными детьми;

11:00-15:00 – Мастер-классы и настольные игры в теплом шатре;

11:00-15:00 – Фотозоны. Анимация. Игры;

11:00 – 15:00 – Горячая еда и напитки.

Набережная ижевского пруда:

Кубок «Удмуртская шумовка»;

11:00 – регистрация участников;

11:00-15:00 – Спортивно-национальные соревнования на кубок «Удмуртская шумовка»;

11:00–15:00 – Творческие выступления и розыгрыши;

11:00-15:00 – Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» и фотозона «Сады ветра»;

11:00-16:00 – «Пельменные игры» и аттракционы, в том числе: Кукей Бичаса, Пельняньтон, Пельменные фотозоны;

10:00-16:00 – Горячая еда и напитки