  • $ 57.67 ↑
  • € 70.77 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Безветренная и солнечная погода установится в Удмуртии в выходные

      17:20, 09 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      17:20, 09 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      700
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: ИА "Сусанин"
      700
      0

      Осадков синоптики не прогнозируют.

      Ижевск. Удмуртия. Безветренная и солнечная погода установится в Удмуртии в ближайшие выходные. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщается на официальном сайте Удмуртского Гидрометцентра.

      «Благодаря отрогу сибирского антициклона в Удмуртии установилась типичная для этого времени зимы погода - солнечная и тихая. Разница между ночными и дневными температурами увеличивается, что также характерно для февраля», - говорится в сообщении.

      Давление воздуха будет выше норм, осадков не ожидается, либо местами может наблюдаться слабый снег (вероятность этого сценария небольшая), ветер будет слабый.

      «Ночные и утренние температуры ожидаются низкими: -15, -20 градусов по Цельсию, днем же воздух будет прогреваться до -6, -11 градусов. Неблагоприятных погодных явлений не ожидается», - уточнили синоптики.

      17:20, 09 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      700
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      31034

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      10039
      09:10, 09 февраля, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      9855
      16:46, 06 февраля, 2018

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      5527
      14:40, 05 февраля, 2018

      Два человека претендуют на пост главы Малопургинского района

      4525
      16:09, 03 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      18:15, 04 февраля, 2018
      2164

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2134
      19:53, 03 февраля, 2018

      В Ленобласти столкновение микроавтобуса и фуры унесло жизни 9 человек

      2099
      14:48, 06 февраля, 2018

      Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, оставленной после ремонта водопровода

      2085
      10:20, 03 февраля, 2018

      МОК рассмотрит вопрос о приглашении 15 оправданных российских спортсменов на ОИ

      2007
      15:31, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2498

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2481
      19:16, 06 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2203
      20:39, 03 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2106
      14:46, 03 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      2090
      19:24, 07 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Новостройка в Ижевске без воды

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      08 февраля, 2018