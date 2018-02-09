Безветренная и солнечная погода установится в Удмуртии в выходные

Осадков синоптики не прогнозируют.

Ижевск. Удмуртия. Безветренная и солнечная погода установится в Удмуртии в ближайшие выходные. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщается на официальном сайте Удмуртского Гидрометцентра.

«Благодаря отрогу сибирского антициклона в Удмуртии установилась типичная для этого времени зимы погода - солнечная и тихая. Разница между ночными и дневными температурами увеличивается, что также характерно для февраля», - говорится в сообщении.

Давление воздуха будет выше норм, осадков не ожидается, либо местами может наблюдаться слабый снег (вероятность этого сценария небольшая), ветер будет слабый.

«Ночные и утренние температуры ожидаются низкими: -15, -20 градусов по Цельсию, днем же воздух будет прогреваться до -6, -11 градусов. Неблагоприятных погодных явлений не ожидается», - уточнили синоптики.