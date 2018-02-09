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      Госавтоинспекция напомнила водителям Удмуртии об использовании спецжилетов

      17:47, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:47, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1140
      0
      #Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#водители\n#правила дорожного движения
      1140
      0

      Новые поправки в ПДД вступят в силу уже в марте.

      Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям использовать одежду со световозвращающими элементами. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      18 декабря 2017 года ПДД были дополнены пунктом, который требует от водителей при выходе из автомобиля использовать спецодежду в случае аварийной или вынужденной остановки. Это могут быть куртки, накидки с отражающими полосками.

      Поправки вступят в силу 18 марта 2018 года.

      Как сообщают в ГИБДД по Удмуртии, количество наездов на водителей, которые вышли из автомобилей и находятся на проезжей части, остается высоким.

       

      17:47, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1140
      0
      #Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#водители\n#правила дорожного движения

       

       

       

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