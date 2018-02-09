Госавтоинспекция напомнила водителям Удмуртии об использовании спецжилетов

Новые поправки в ПДД вступят в силу уже в марте.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям использовать одежду со световозвращающими элементами. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

18 декабря 2017 года ПДД были дополнены пунктом, который требует от водителей при выходе из автомобиля использовать спецодежду в случае аварийной или вынужденной остановки. Это могут быть куртки, накидки с отражающими полосками.

Поправки вступят в силу 18 марта 2018 года.

Как сообщают в ГИБДД по Удмуртии, количество наездов на водителей, которые вышли из автомобилей и находятся на проезжей части, остается высоким.