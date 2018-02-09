На 10 девчонок 9 ребят: в Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1172 женщины

В преддверии Дня защитника Отечества Удмуртстат поделился интересными фактами о мужчинах.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года в Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1172 женщины. При этом расхождение в цифрах начинается с 35-летнего возраста, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Несмотря на это, традиционно мальчиков в республике рождается на 3-7% больше, чем девочек. В 2017 году на свет появились почти 18 тыс. малышей, из которых 9320 – мальчики.

В прошлом году большинство мужчин Удмуртии вступили в брак в возрасте от 25 до 29 лет. В этом возрасте союз заключили почти 3 тыс. мужчин. До 18 лет в официальные отношения вступили лишь 6 мужчин.

По республике численность мужчин составляет 46%, из них 64% – горожане. 63% находятся в трудоспособном возрасте, 23% моложе этого возраста и 15% мужчин – старше.

Каждый шестой мужчина Удмуртии находится в возрасте 25-34 года.

Средний возраст мужчины по сравнению с предыдущим годом увеличился и составил 36 лет. При этом средний возраст горожанина – 35 лет, селянина – 37 лет.

Также возросла и продолжительность жизни сильной половины человечества – до 64,6 лет. В Приволжском федеральном округе самый высокий показатель продолжительности отмечен в Татарстане – 68,2 года, а самый низкий - в Пермском крае - 64 года.