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      На 10 девчонок 9 ребят: в Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1172 женщины

      13:49, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      13:49, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
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      Фото: pixabay.com
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      В преддверии Дня защитника Отечества Удмуртстат поделился интересными фактами о мужчинах.

      Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года в Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1172 женщины. При этом расхождение в цифрах начинается с 35-летнего возраста, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

      Несмотря на это, традиционно мальчиков в республике рождается на 3-7% больше, чем девочек. В 2017 году на свет появились почти 18 тыс. малышей, из которых 9320 – мальчики.

      В прошлом году большинство мужчин Удмуртии вступили в брак в возрасте от 25 до 29 лет. В этом возрасте союз заключили почти 3 тыс. мужчин. До 18 лет в официальные отношения вступили лишь 6 мужчин.

      По республике численность мужчин составляет 46%, из них 64% – горожане. 63% находятся в трудоспособном возрасте, 23% моложе этого возраста и 15% мужчин – старше.

      Каждый шестой мужчина Удмуртии находится в возрасте 25-34 года. 

      Средний возраст мужчины по сравнению с предыдущим годом увеличился и составил 36 лет. При этом средний возраст горожанина – 35 лет, селянина – 37 лет.

      Также возросла и продолжительность жизни сильной половины человечества – до 64,6 лет. В Приволжском федеральном округе самый высокий показатель продолжительности отмечен в Татарстане – 68,2 года, а самый низкий - в Пермском крае - 64 года.

      13:49, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      401
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